عودة لمظلمة العقيد لطفي القلمامي .. هل نحن في دولة قانون ومؤسسات أم ماذا؟

Lundi 13 Mai 2019



في تدخل السيد وزير الداخلية امام السادة نواب الشعب في مجلسهم الموقريقول :"الوزارة منضبطة وتتعهدبتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم "ويقول:"نحن مطالبين وملزمين بتنفيذ هذه الأحكام بشرط ان لا يبلغ المعني بالأمر سن التقاعد"ثم يختم بوضعية السيد لطفي القلمامي التي لم يقع تسويتها نظرا لبلوغ المعني بالأمر سن التقاعد القانونيومن خلال كلمة السيد الوزير وتوضيحاتهيظهر انه اقر واعترف ضمنيا بان السيد لطفي القلمامي قد ظلم لكن سوف لن تسوى وضعيته وذلك لبلوغه سن التقاعدالتوضيح:العقيد القلمامي بلغ سن التقاعد وهو موقوف عن العملوله احكام صادرة لفائدته لم تنفذبحسب انضباط الوزارة وتنفيذها للقانونأما شرط بلوغ سن التقاعد هذا فينطبق لمن تسمح سنه بإعادة إدماجه في سلك عمله من جديدوهكذا يتضح ان للعقيد القلمامي الحق في التعويض المادي على غرار باقي زملاءهمنذ بداية ايقافه عن العمل إلى نهاية السن القانوني للتقاعدوله الحق في رد اعتباره المعنوي من رتبة وأوسمة وغيرهامثل ما وقع مع ما سمي بمظلمة براكة الساحلورجعت لهذا الموضوعلانني كنت ضحية لمظلمة مشابهةلكنني تنازلت عن حقي بمحض إرادتيبحسب قناعات شخصيةاتساءل :هل لدينا قانون ومؤسسات تسهر على تنفيذه أم ماذا؟والأمثلة كثيرةوقع الاستلاء على اسم جمعية تحيا تونسوالصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوبدون مبالاة بالرغم من تفهمناولجوئنا لمبدأ الحوارلكن أظن اننا أصبحنا في حالما يقوله المثل التونسيحوت يأكل حوت.......أين القانون ومن يسهر على تطبيقه؟ذكرت كل هذه النقاطلانها أمثلة تتكرر ونعيشها يوميانريد فعلا دولة قانون ومؤسسات تسهر على تنفيذه .ليست دولة الأهواء ومن يحكم باحكامهذلك زمن ولى وانتهى* - رئيس جمعية تحيا تونس لنشرالديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية