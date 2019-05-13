عودة لمظلمة العقيد لطفي القلمامي .. هل نحن في دولة قانون ومؤسسات أم ماذا؟

Lundi 13 Mai 2019
قدور العياري (*)
في تدخل السيد وزير الداخلية امام السادة نواب الشعب في مجلسهم الموقر
يقول :"الوزارة منضبطة وتتعهدبتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم "
ويقول:"نحن مطالبين وملزمين بتنفيذ هذه الأحكام بشرط ان لا يبلغ المعني بالأمر سن التقاعد"
ثم يختم بوضعية السيد لطفي القلمامي التي لم يقع تسويتها نظرا لبلوغ المعني بالأمر سن التقاعد القانوني
ومن خلال كلمة السيد الوزير وتوضيحاته
يظهر انه اقر واعترف ضمنيا بان السيد لطفي القلمامي قد ظلم لكن سوف لن تسوى وضعيته وذلك لبلوغه سن التقاعد
التوضيح:
العقيد القلمامي بلغ سن التقاعد وهو موقوف عن العمل
وله احكام صادرة لفائدته لم تنفذ
بحسب انضباط الوزارة وتنفيذها للقانون
أما شرط بلوغ سن التقاعد هذا فينطبق لمن تسمح سنه بإعادة إدماجه في سلك عمله من جديد
وهكذا يتضح ان للعقيد القلمامي الحق في التعويض المادي على غرار باقي زملاءه
منذ بداية ايقافه عن العمل إلى نهاية السن القانوني للتقاعد
وله الحق في رد اعتباره المعنوي من رتبة وأوسمة وغيرها
مثل ما وقع مع ما سمي بمظلمة براكة الساحل
ورجعت لهذا الموضوع
لانني كنت ضحية لمظلمة مشابهة
لكنني تنازلت عن حقي بمحض إرادتي
بحسب قناعات شخصية
اتساءل :
هل لدينا قانون ومؤسسات تسهر على تنفيذه أم ماذا؟
والأمثلة كثيرة
وقع الاستلاء على اسم جمعية تحيا تونس
والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وبدون مبالاة بالرغم من تفهمنا
ولجوئنا لمبدأ الحوار
لكن أظن اننا أصبحنا في حال
ما يقوله المثل التونسي
حوت يأكل حوت.......
أين القانون ومن يسهر على تطبيقه؟
ذكرت كل هذه النقاط
لانها أمثلة تتكرر ونعيشها يوميا
نريد فعلا دولة قانون ومؤسسات تسهر على تنفيذه .
ليست دولة الأهواء ومن يحكم باحكامه
ذلك زمن ولى وانتهى
* - رئيس جمعية تحيا تونس لنشر
الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية
في تدخل السيد وزير الداخلية امام السادة نواب الشعب في مجلسهم الموقر
يقول :"الوزارة منضبطة وتتعهدبتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم "
ويقول:"نحن مطالبين وملزمين بتنفيذ هذه الأحكام بشرط ان لا يبلغ المعني بالأمر سن التقاعد"
ثم يختم بوضعية السيد لطفي القلمامي التي لم يقع تسويتها نظرا لبلوغ المعني بالأمر سن التقاعد القانوني
ومن خلال كلمة السيد الوزير وتوضيحاته
يظهر انه اقر واعترف ضمنيا بان السيد لطفي القلمامي قد ظلم لكن سوف لن تسوى وضعيته وذلك لبلوغه سن التقاعد
التوضيح:
العقيد القلمامي بلغ سن التقاعد وهو موقوف عن العمل
وله احكام صادرة لفائدته لم تنفذ
بحسب انضباط الوزارة وتنفيذها للقانون
أما شرط بلوغ سن التقاعد هذا فينطبق لمن تسمح سنه بإعادة إدماجه في سلك عمله من جديد
وهكذا يتضح ان للعقيد القلمامي الحق في التعويض المادي على غرار باقي زملاءه
منذ بداية ايقافه عن العمل إلى نهاية السن القانوني للتقاعد
وله الحق في رد اعتباره المعنوي من رتبة وأوسمة وغيرها
مثل ما وقع مع ما سمي بمظلمة براكة الساحل
ورجعت لهذا الموضوع
لانني كنت ضحية لمظلمة مشابهة
لكنني تنازلت عن حقي بمحض إرادتي
بحسب قناعات شخصية
اتساءل :
هل لدينا قانون ومؤسسات تسهر على تنفيذه أم ماذا؟
والأمثلة كثيرة
وقع الاستلاء على اسم جمعية تحيا تونس
والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وبدون مبالاة بالرغم من تفهمنا
ولجوئنا لمبدأ الحوار
لكن أظن اننا أصبحنا في حال
ما يقوله المثل التونسي
حوت يأكل حوت.......
أين القانون ومن يسهر على تطبيقه؟
ذكرت كل هذه النقاط
لانها أمثلة تتكرر ونعيشها يوميا
نريد فعلا دولة قانون ومؤسسات تسهر على تنفيذه .
ليست دولة الأهواء ومن يحكم باحكامه
ذلك زمن ولى وانتهى
* - رئيس جمعية تحيا تونس لنشر
الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية
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Par:kerker (France )
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