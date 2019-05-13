على خلفية احداث مباراة نهضة بركان - عقوبة ب4 مقابلات ضد 3 لاعبين من النادي الصفاقسي وغرامة مالية قدرها 40 الف دولار

Lundi 13 Mai 2019
وات - سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم ''الكاف'' عقوبة ب4 مقابلات من بينها واحدة مؤجلة التنفيذ ضمن مسابقات الكاف في حق 3 لاعبين من النادي الرياضي الصفاقسي وهم وسيم هنيد وحسام دقدوق وأيمن الحرزي على خلفية الاحداث التي جدت في نهاية المباراة امام نهضة بركان المغربي لحساب اياب نصف نهائي كاس الكونفدرالية لكرة القدم.
كما فرضت "الكاف" عقوبة على المدرب المساعد محمود المصمودي والمرافق كريم غربال ب6 مقابلات ضمن مسابقات الكاف من ضمنها واحدة مؤجلة التنفيذ الى جانب خطية مالية قدرها 40 الف دولار ضد النادي الصفاقسي موجبة الخلاص في ظرف 60 يوما.
وكانت جلسة الإستماع انعقدت يوم الأحد 12 ماي بمقر الإتحاد الافريقي بالقاهرة تولى خلالها رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء تقديم دفوعاته أمام لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي من خلال عرض مدعم بالصور والوثائق تعلقت كلها بأحداث مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان والنادي الصفاقسي.
تجدر الاشارة الى ان النادي الصفاقسي خرج من الدور نصف النهائي لكاس الكونفدرالية اثر خسارته ايابا امام نهضة بركان 0-3 وذلك بعدما فاز ذهابا على ملعب الطيب المهيري 2-0.
واحتجت هيئة النادي الصفاقسي بشدة على صافرة الحكم السنغالي ماغات ندياي خصوصا في لقطة اعلانه عن ركلة جزاء في بداية المباراة افتتح من خلالها نهضة بركان النتيجة فضلا سوء المعاملة التي وجدها في المغرب على مستوى الاقامة والتدريبات.
كما فرضت "الكاف" عقوبة على المدرب المساعد محمود المصمودي والمرافق كريم غربال ب6 مقابلات ضمن مسابقات الكاف من ضمنها واحدة مؤجلة التنفيذ الى جانب خطية مالية قدرها 40 الف دولار ضد النادي الصفاقسي موجبة الخلاص في ظرف 60 يوما.
وكانت جلسة الإستماع انعقدت يوم الأحد 12 ماي بمقر الإتحاد الافريقي بالقاهرة تولى خلالها رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء تقديم دفوعاته أمام لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي من خلال عرض مدعم بالصور والوثائق تعلقت كلها بأحداث مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان والنادي الصفاقسي.
تجدر الاشارة الى ان النادي الصفاقسي خرج من الدور نصف النهائي لكاس الكونفدرالية اثر خسارته ايابا امام نهضة بركان 0-3 وذلك بعدما فاز ذهابا على ملعب الطيب المهيري 2-0.
واحتجت هيئة النادي الصفاقسي بشدة على صافرة الحكم السنغالي ماغات ندياي خصوصا في لقطة اعلانه عن ركلة جزاء في بداية المباراة افتتح من خلالها نهضة بركان النتيجة فضلا سوء المعاملة التي وجدها في المغرب على مستوى الاقامة والتدريبات.
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Par:kerker (France )
Sur: رئيس الدولة: تونس ليس لديها أيّة أجندة في ليبيا سوى عودة الأمن والإستقرار وهي تقف على نفس المسافة من الجميع