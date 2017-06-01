مصر: بناية من 12 طابقاً تميل صوب أخرى

وقال مصدر أمني بالإسكندرية، إن العقار بني عام 2002، وصدر له قرار إزالته عام 2004، مضيفاً وفق ما ذكر موقع المصري اليوم أن سكان العقار رفضوا الإخلاء، وأقاموا فيه على مسؤوليتهم الشخصية منذ عام 2004.
ولم تتأثر سوى العمارة المائلة التي مقابلها تماماً، بينما قال رئيس الحي وفقاً للصحيفة إن "هدم عقار مكون من 3 طوابق مجاور للعقار المائل، أدى إلى انهيار الأساسات للعقار المائل، وتسبب في الكارثة، وإنه سيتم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم المجاورة عقب الاطمئنان على سلامة تلك العقارات".
Publié le:2017-06-01 13:23:43
Par:sarih (Tunisia )
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