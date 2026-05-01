توقيع بروتوكول إتفاق وتعاون بين كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ونظيرتها الجزائرية نحو شراكة إقتصادية معزّزة

Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 18:01
      
تم توقيع بروتوكول إتفاق وتعاون بين كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين،بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإقتصادي الثنائي بين البلدين.

وتولّى إمضاء الإتفاق، الذي جرى أمس الخميس، بمقر "كونكت"، كلّ من رئيس كونكت الدولية، طارق الشريف، ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سهيل قسوم، وذلك بحضور سفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال، ورئيس منظمة الأعراف "كونكت"، أصلان بالرجب، إلى جانب عدد من أعضاء الكونفدراليتين.


ويجسّد الإتفاق، إرادة مشتركة بين المنظمتين لهيكلة وتعزيز المبادلات الإقتصادية والتجارية بين البلدين ودفع الإستثمارات المتبادلة بين تونس والجزائر، ودعم المؤسسات في بناء شراكات استراتيجية مستديمة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات الإقتصادية وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية.


وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة عمل يقوم بها رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، على رأس وفد إقتصادي جزائري هام إلى تونس، حيث تواصلت اللقاءات، بعد التوقيع عبر جلسات تشبيك، مكّنت الفاعلين الإقتصاديين من استكشاف فرص تعاون جديدة واعدة.

وتجسد هذه الخطوة، وفق بلاغ صادر عن كونكت، ديناميكية إيجابية جديدة تؤكد إلتزام الجانبين بتعزيز محور الجزائر/تونس، والعمل على بناء شراكة اقتصادية متينة ومستديمة ومربحة للطرفين، بما يخدم تكامل المنطقة المغاربية ويدعم إندماجها الإقتصادي.
