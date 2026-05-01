توقعات بتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل انحاء البلاد خلال الفترة من ماي الى جوان

تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي-جوان-جويلية الى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل انجاء البلاد، وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة الجمعة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.اما بخصوص التساقطات، فلا تظهر النماذج المناخية،وفق النشرة، اي سيناريو مرجح مما يعني ان كل احتمالات السيناريوات تبقى واردة دون افضلية واضحة لسيناريو على حساب اللآخر.وتمثل الفترة من ماي الى جويلية مرحلة انتقالية بين فصل الربيع وبداية فصل الصيف الحار والجاف اذ يقل خلال هذه الفترة من السنة هطول الامطار وتسود ظروف حارة وجافة جميع انحاء البلاد.وتتراوح المعدلات الفصلية لدرجات الحرارة بين 22 و 27 درجة مائوية في الشمال والوسط وبين 25 و 30 درجة مائوية في الجنوب. وتسجل اعلى المعدلات الحرارية في الجنوب وبالتحديد بمحطة توزر.وبالنسبة للتساقطات فتتباين المعدلات الفصلية بشكل ملحوظ حسب المناطق اذ تتراوح في الشمال بين 31 مليمترا في نابل و 77 مليمترا في الكاف. اما في الوسط فتسجل كميات تتراوح بين 26 مليمترا في المهدية و 74 مليمترا في تالة.وتبقى التساقطات ضعيفة نسبيا في الجنوب وتتراوح بين 7 مليمترات في رمادة و 44 مليمترا في سيدي بوزيد.وتتمثل الخصائص المناخية لشهر ماي بالخصوص في التحول التدريجي للمناخ الذي يصبح اكثر حرارة وجفافا.وتتراوح درجات الحرارة العادية لهذا الشهر عادة بين 19 و 22 درجة مائوية في الشمال والوسط وبين 21 و 26 درجة مائوية في الجنوب.وتبقى المرتفعات الغربية اكثر اعتدالا خلال هذا الشهر اذ تقارب درجات الحرارة فيها 17 درجة مائوية.اما بخصوص التساقطات فتصبح ضعيفة و تتراوح بين 20 و 45 مليمتر في الشمال والوسط وبين 5 و 22 مليمتر في الجنوب.