Babnet   Latest update 18:44 Tunis

توقعات بتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل انحاء البلاد خلال الفترة من ماي الى جوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6662ee09b6d726.57385446_neiphfgkqjolm.jpg>
Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 18:00
      
تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي-جوان-جويلية الى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل انجاء البلاد، وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة الجمعة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

اما بخصوص التساقطات، فلا تظهر النماذج المناخية،وفق النشرة، اي سيناريو مرجح مما يعني ان كل احتمالات السيناريوات تبقى واردة دون افضلية واضحة لسيناريو على حساب اللآخر.


وتمثل الفترة من ماي الى جويلية مرحلة انتقالية بين فصل الربيع وبداية فصل الصيف الحار والجاف اذ يقل خلال هذه الفترة من السنة هطول الامطار وتسود ظروف حارة وجافة جميع انحاء البلاد.


وتتراوح المعدلات الفصلية لدرجات الحرارة بين 22 و 27 درجة مائوية في الشمال والوسط وبين 25 و 30 درجة مائوية في الجنوب. وتسجل اعلى المعدلات الحرارية في الجنوب وبالتحديد بمحطة توزر.

وبالنسبة للتساقطات فتتباين المعدلات الفصلية بشكل ملحوظ حسب المناطق اذ تتراوح في الشمال بين 31 مليمترا في نابل و 77 مليمترا في الكاف. اما في الوسط فتسجل كميات تتراوح بين 26 مليمترا في المهدية و 74 مليمترا في تالة.

وتبقى التساقطات ضعيفة نسبيا في الجنوب وتتراوح بين 7 مليمترات في رمادة و 44 مليمترا في سيدي بوزيد.

وتتمثل الخصائص المناخية لشهر ماي بالخصوص في التحول التدريجي للمناخ الذي يصبح اكثر حرارة وجفافا.

وتتراوح درجات الحرارة العادية لهذا الشهر عادة بين 19 و 22 درجة مائوية في الشمال والوسط وبين 21 و 26 درجة مائوية في الجنوب.

وتبقى المرتفعات الغربية اكثر اعتدالا خلال هذا الشهر اذ تقارب درجات الحرارة فيها 17 درجة مائوية.

اما بخصوص التساقطات فتصبح ضعيفة و تتراوح بين 20 و 45 مليمتر في الشمال والوسط وبين 5 و 22 مليمتر في الجنوب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328467

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 01 ماي 2026 | 14 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:10
16:02
12:23
05:25
03:49
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
19° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
20°-14
27°-12
30°-15
30°-17
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>