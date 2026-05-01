الطبيب العام يساهم في حل 80 بالمائة من المشاكل الصحية للمريض ومواكبة التطورات التكنولوجية ضروري (رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي)

قال رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، حبيب الجربي إن الطبيب العام يمثل ركيزة أساسية في الهرم الطبي باعتباره يساهم في حل 80 بالمائة من المشاكل الصحية للمريض، وذلك على هامش تظاهرة اليوم الطبي الأول للضاحية الجنوبية للعاصمة، التي نظمتها الجمعية اليوم الجمعة ببن عروس، تحت شعار "طب عام متعدد التخصصات نحو صحة مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة وللذكاء الاصطناعي".
 
وأضاف الجربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن هذه التظاهرة العلمية التي حضرها أطباء الصف الأول من القطاعين العام والخاص، تهدف إلى دعم وتعزيز التكوين المهني المستمر للأطباء العامين، الذين يشكلون حجر الأساس وخط الدفاع الأول في رحلة التشخيص والعلاج الطبي. 


وأشار إلى أن هذا اللقاء يتيح الفرصة للتعرف على أحدث وأهم المستجدات المتعلقة بالطب العام وعلاقته بالتطورات التكنولوجية الحديثة وإبراز أهمية دور الطبيب العام الملم بكل الاختصاصات في تطوير المنظومة الصحية، كما يمثل فضاء هاما للحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الأطباء العامين وأطباء العائلة لاسيما في مجال مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها.


وأفاد بأن دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للطب العام والعائلي خلال سنة 2025 على عينة متكونة من 5180 شخصا توافدوا على خدمات الخط الأول في القطاعين العام والخاص، أثبتت ان اكثر من 63 بالمائة منهم في حالة ما قبل السكري، مبينا في هذا السياق ان مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة مهم للقيام بعمليات التشخيص المبكر وبالتالي تفادي اخطار الإصابة بعدة امراض وخاصة منها المزمنة.

ومن جهته، أكد عضو الجمعية التونسية للطب العام والعائلي رياض بن حسونة أهمية مواكبة التطورات العلمية والطبية في مجال الذكاء الاصطناعي وادماجه في العمل اليومي للطبيب وتأطير الأطباء والمرضى حول أهمية استخدام التطورات التكنولوجية على مستوى سرعة اتخاذ القرارات والتشخيص المبكر للمرض وإنقاذ المرضى.

واشار بن حسونة الى ان هذه الفعاليات والتظاهرات الطبية تمثل فرصة للأطباء لتجديد أفكارهم العلمية والطبية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميا الى جانب تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في ما بينهم لرفع جودة الرعاية الصحية.

وستنبثق عن هذا اليوم العلمي عدة توصيات من شانها ان تساهم في تعزيز دور الطبيب العام في ظل التطورات الحديثة وبروز الذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الخدمات الصحية، وفق ما صرح به رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي.

وتضمن اليوم الطبي مجموعة من المحاضرات العلمية التي تعلقت ب"التطورات في مجال التكنولوجية الحيوية المتعلقة بالطب" و"الذكاء الاصطناعي المتعلق بالرعاية الصحية الأولية"، إضافة إلى عدة ورشات عمل متخصصة تناولت مواضيع متنوعة منها تخطيط القلب والامراض المزمنة على غرار أمراض الكلى والسكري والغدد الصماء والعلاج الاولي بالأنسولين وطب الاستعجالي.
