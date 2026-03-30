وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوٓد، خلال لقاء جمعه يوم الجمعة الماضي، بمدير عام  شبكة اليونسكو يونيفوك، "فردريش هيربلر"، الحرص على مزيد الانفتاح على مختلف التجارب الدولية الناجحة في المجال وتعزيز الشراكة مع الهياكل والمنظمات الدولية بما يساهم في تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني والارتقاء بجودتها.

ومن جهته، جدٓد "هيربلر"، استعداد مركز اليونيفوك لارساء التعاون مع الوزارة في مجالات التكوين المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة مساء يوم الأحد.


وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني وتنمية مهارات الشباب، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمهن الحديثة.


وتم الاتفاق في ختام اللقاء، على تحديد الحاجيات ذات الأولوية في مجال التكوين المهني، لا سيما في مجالات للتكوين الاشهادي وتطوير الاختصاصات وإدماج المهارات الرقمية وتأهيل المكوّنين وتحديث المناهج وتعزيز التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين،  التعريف بفرص التكوين الاشهادي المجاني المفتوح الذي توفره شبكة اليونسكو يونيفوك.
وتم عقد هذا اللقاء، بمناسبة أشغال الاجتماع الدولي رفيع المستوى بتونس يوم الجمعة الماضي، لإطلاق تقرير اليونسكو للتعليم والتكوين المهني والفني.
