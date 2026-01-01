محكمة المحاسبات توصي بتوخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وأهداف الإنفاق

أوصت محكمة المحاسبات، في تقريرها المتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023، بضرورة توخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وتحديد أهداف واضحة بخصوص الإنفاق.



كما دعت المحكمة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى متابعة مدى الالتزام بالتقديرات بالنسبة لجميع المهمات، وفق المعايير الدولية التي تم ضبطها في إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية.



التحكّم في عجز الميزانية



مضامين تقرير غلق الميزانية



مؤشرات مالية أساسية لسنة 2023



وأكدت المحكمة، بصفتها، ضرورةعبر إحكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات، بما من شأنهواعتبرت، في السياق ذاته، أنيستوجب توجيه موارد الاقتراض نحو، والحدّ من استعمالها لتغطية النفقات الاعتيادية، بما يعزّز. كما شددت على أهميةلتحسينونسق النمو.وتضمّن التقرير، الذي صادقت عليه، تحليلا لتنفيذ الاعتمادات، إلى جانبالمتعلّقة بإعداد وتنفيذ قوانين المالية لتصرّف سنة 2023.وأُرفق التقرير بـأسفر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 عن:(باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بقيمة، أي ما يمثل، مقابل نسبة مقدّرة في حدودضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023.* بلوغمستوى، وهي نفس النسبة المسجّلة سنة 2022.* ارتفاعمن إجمالي الناتج المحلي إلى، مقابلفي سنة 2022.