Babnet   Latest update 20:50 Tunis

كاس امم افريقيا 2025: نيجيريا تفوز على اوغندا 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69542b5e9ef460.25565407_fgqjoiekpnmlh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 20:41 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكن منتخب نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء من تحقيق الانتصار على حساب منتخب اوغندا بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها المغرب الى غاية 18 جانفي القادم.

وانهى منتخب نيجيريا الدور الاول في صدارة المجموعة الثالثة بـ 9 نقاط، متقدما على المنتخب التونسي ثاني المجموعة بـ 4 نقاط،وتحتل تنزانيا المركز الثالث بنقطتين وتتذيل أوغندا المجموعة بنقطة واحدة.

وجاءت اهداف منتخب "النسور الخارقة" بفضل بول أنواتشو في الدقيقة 28 ورافائيل أونيديكا الدقيقة 62 و 68 فيما حقق هدف أوغندا اللاعب روجرز ماتو في الدقيقة 75.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321133

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
16°-9
17°-9
20°-9
22°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026