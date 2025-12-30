كاس امم افريقيا 2025: نيجيريا تفوز على اوغندا 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69542b5e9ef460.25565407_fgqjoiekpnmlh.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن منتخب نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء من تحقيق الانتصار على حساب منتخب اوغندا بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها المغرب الى غاية 18 جانفي القادم.



وانهى منتخب نيجيريا الدور الاول في صدارة المجموعة الثالثة بـ 9 نقاط، متقدما على المنتخب التونسي ثاني المجموعة بـ 4 نقاط،وتحتل تنزانيا المركز الثالث بنقطتين وتتذيل أوغندا المجموعة بنقطة واحدة.





وجاءت اهداف منتخب "النسور الخارقة" بفضل بول أنواتشو في الدقيقة 28 ورافائيل أونيديكا الدقيقة 62 و 68 فيما حقق هدف أوغندا اللاعب روجرز ماتو في الدقيقة 75.

