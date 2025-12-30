قبلي: زيارة عدد من اطارات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لمشروع اعادة بناء روضة الاطفال بالفوار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953f1d9bc3946.51839740_jeifolhgpnkqm.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى عدد من إطارات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نهاية الأسبوع المنقضي، زيارة ميدانية الى مقر روضة التضامن الاجتماعي بمعتمدية الفوار للاطلاع على مشروع إعادة بناء هذا الفضاء، في اطار البرامج الاجتماعية الرامية لدعم الطفولة المبكرة وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.



وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي احمد احمد لصحفي "وات" ان هذه الزيارة ،التي شارك فيها والي الجهة ومدير برامج الطفولة والمكلف بالبناء في قطاع الطفولة والدراسات الفنية بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وعدد من الاطارات الجهوية والمحلية، مثلت مناسبة للاطلاع على تقدم انجاز مشروع إعادة بناء روضة التضامن الاجتماعي بمعتمدية الفوار التي يؤمها حاليا 70 طفلا





وأشار الى انّ مشروع تجديد الروضة، يهدف الى إكسابها المزيد من الفاعلية والنجاعة ليرتفع بذلك عدد الأطفال الممكن استيعابهم بها الى 100 طفل، مبينا انه قد تم خلال هذه الزيارة الاتفاق حول المخطط الوظيفي للفضاء والذي سيتكون من 3 فضاءات تنشيط وقاعة كبرى الى جانب عدد من الوحدات الصحية ومنطقة خضراء وفضاءات للألعاب سواء داخل او خارج المبنى.

ومن المؤمل اتمام مشروع إعادة بناء الروضة، قبل انطلاق الموسم الدراسي القادم، لتكون بذلك قادرة على استقبال منظوريها من أبناء معتمدية الفوار وتؤدي بذلك دورها الاجتماعي باعتبار ان هذه الفضاءات موجهة لابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وفق ذات المصدر.

وشملت زيارة إطارات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أيضا عددا من رياض الأطفال الأخرى بكل من الصابرية ودوز وتم الاتفاق على دعم هذه الفضاءات لوجستيا وماديا لتقدم مزيدا من الخدمات البيداغوجية لمنظوريها.



وتوجد بولاية قبلي 16 روضة تضامن اجتماعي يؤمها حوالي 600 طفل من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.