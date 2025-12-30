Babnet   Latest update 19:42 Tunis

ورشة عمل حول الالتزامات الضريبية والاجتماعية والمحاسبية بالمهدية يوم 9 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953effa82ec52.40334360_qokefhnjglipm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 19:18
      
تحتضن المهدية يوم 9 جانفي 2026، ورشة عمل حول الالتزامات الضريبية والاجتماعية والمحاسبية، لفائدة الشباب من اصحاب المؤسسات والاطارات المالية واصحاب القرار.

وتتطلع هذه الورشة، التي تم الاعلان عن تنظيمها على صفحة الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات، التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، على حسابها على احدى شبكات التواصل الاجتماعي، الى تامين قراءة واضحة وعملية للالتزامات التشريعية التي تخضع لها المؤسسات.

وستتيح الورشة، ايضا، للمشاركين بمطابقة افضل للتشريعات واستشراف انعكاسات هذه الالتزامات وتحسين قراراتهم الاقتصادية والمالية.

وسيشمل البرنامح خمسة محاور رئيسية تتعلق بالالتزامات الجبائية (التصاريح والآجال والمخاطر ذات الصلة)، والالتزامات الاجتماعية، ولا سيما ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك، الحقوق والواجبات المحمولة على المشغّل الى جانب ركائز الالتزامات المحاسبية واعداد البيانات المالية .


وستولي الورشة اهمية خاصة لتبيان الاخطاء المتكررة والتي يتوجب تفاديها مع تقديم افضل الممارسات للمطابقة والنصائح من اجل بلوغ ادارة وتصرف سليمين وآمنين للمؤسسة.

وسيكون للمشاركين فرصة الاستفادة من خبرات مستشار جبائي مختص ولتبادل مشترك للآراء بين الباعثين، بما يتيح لهم فهم المسؤوليات القانونية كمسؤولين مع تقليص مخاطر العقوبات الجبائية او الاجتماعية.

وتشكل هذه الورشة اداة مرافقة مستدامة للمؤسسات بفضل ما تقدمه من قيمة مضافة لكل المنخرطين في احداث هيكل اقتصادي او في ادارته.
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
