ورشة عمل حول الالتزامات الضريبية والاجتماعية والمحاسبية بالمهدية يوم 9 جانفي 2026

تحتضن المهدية يوم 9 جانفي 2026، ورشة عمل حول الالتزامات الضريبية والاجتماعية والمحاسبية، لفائدة الشباب من اصحاب المؤسسات والاطارات المالية واصحاب القرار.



وتتطلع هذه الورشة، التي تم الاعلان عن تنظيمها على صفحة الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات، التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، على حسابها على احدى شبكات التواصل الاجتماعي، الى تامين قراءة واضحة وعملية للالتزامات التشريعية التي تخضع لها المؤسسات.





وستتيح الورشة، ايضا، للمشاركين بمطابقة افضل للتشريعات واستشراف انعكاسات هذه الالتزامات وتحسين قراراتهم الاقتصادية والمالية.



وسيشمل البرنامح خمسة محاور رئيسية تتعلق بالالتزامات الجبائية (التصاريح والآجال والمخاطر ذات الصلة)، والالتزامات الاجتماعية، ولا سيما ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك، الحقوق والواجبات المحمولة على المشغّل الى جانب ركائز الالتزامات المحاسبية واعداد البيانات المالية .





وستولي الورشة اهمية خاصة لتبيان الاخطاء المتكررة والتي يتوجب تفاديها مع تقديم افضل الممارسات للمطابقة والنصائح من اجل بلوغ ادارة وتصرف سليمين وآمنين للمؤسسة.



وسيكون للمشاركين فرصة الاستفادة من خبرات مستشار جبائي مختص ولتبادل مشترك للآراء بين الباعثين، بما يتيح لهم فهم المسؤوليات القانونية كمسؤولين مع تقليص مخاطر العقوبات الجبائية او الاجتماعية.



