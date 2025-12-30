Babnet   Latest update 16:46 Tunis

رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء تشدد على ضرورة الحصول الأطباء على ترخيص مسبق قبل أي ظهور إعلامي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67874f114ddf65.64859805_ejlngpihqmkfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 16:10 قراءة: 0 د, 32 ث
      
شدّدت رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء ريم غشّام عطية، في بلاغ نشر اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للمجلس، على ضرورة حصول الأطباء على ترخيص مسبق من قبل المجلس قبل أي مشاركة في وسائل الإعلام.

ودعت الأطباء الراغبين في المشاركة الإعلامية إلى تقديم طلب رسمي عبر الفضاء الخاص بالأطباء على الموقع الإلكتروني للمجلس، حتى تتم مراجعة هذه الطلبات قبل منح الموافقة المسبقة، مطالبة بذكر رقم الموافقة الصادر عن المجلس في أي محتوى ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأرجعت رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء هذا القرار إلى معاينتها أحد البرامج التلفزيونية التي عُرضت على قناة خاصة، يوم الأحد الماضي، تناولت مهنة الطب النفسي بطريقة "لم تحترم القيم المهنية والأخلاقية".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321106

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
16°-10
17°-10
20°-9
22°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026