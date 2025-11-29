Babnet   Latest update 23:48 Tunis

بنزرت: المصادقة على إنجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة تتجاوز 2.7 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/bizerte2015.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 23:12 قراءة: 0 د, 59 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم السبت بمقر الولاية، على إنجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة تتجاوز 2.7 مليون دينار، وفق ما أفاد به الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد في تصريح لصحفي "وات".

    وأوضح حميد أن من بين مجمل البرامج والمشاريع العمومية التي تمت المصادقة عليها بالاجماع الختم النهائي لاشغال التهيئة بالسوق البلدي برأس الجبل، وتقرير العروض الخاص بأشغال صيانة مبيت التلاميذ الضباط بالاكاديمية البحرية، وتقرير تقييم العروض باقتناء وتركيب وتشغيل معدات هيدروميكانيكية وكهربائية لمحطات الضخ بكل من القمرية بغزالة، والتراميس ببنزرت الجنوبية، والصخيرة غابات بسجنان .

    كما تمت المصادقة على ملحق صفقة أول لأشغال تهيئة المبيت الجامعي بماطر، وتقرير تقييم العروض الخاص بتهيئة مقر الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرت، وتقرير تقييم العروض الخاص باشغال تهيئة الطريق المؤدية الى السوق البلدي بغزالة ضمن برنامج التنمية المندمجة، علاوة على فسخ عدد من الصفقات التي لم تلتزم المقاولات المكلفة بانجازها بتعهداتها.

وتشهد مجمل المشاريع والبرامج العمومية المصادق على إنجازها من قبل أعضاء اللجنة متابعة من السلط الجهوية بما من شأنه تأمين ظروف انطلاقها في الابان بالتعاون والتنسيق مع بقية الهياكل ذات العلاقة، من أجل تحقيق أهدافها ووظيفيتها في مزيد تدعيم جودة الحياة والمناخين التنموي والاجتماعي بالجهة ككل، وفق نفس المصدر .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319452


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
19°-10
18°-10
19°-10
18°-10
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*