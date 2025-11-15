المعهد الوطني للرصد الجوي: أكتوبر 2025 أكثر حرارة من المعدل العادي
كان شهر أكتوبر 2025 أكثر حرارة من المعدل العادي بزيادة 0,4 درجة، وفق النشرة المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمخصّصة لهذا الشهر.
بلغ متوسط الحرارة في مختلف محطات الرصد 22,2 درجة مئوية مقابل معدل مرجعي يقدّر بـ 21,8 درجة (استنادًا إلى 26 محطة رئيسية).
بلغ متوسط الحرارة في مختلف محطات الرصد 22,2 درجة مئوية مقابل معدل مرجعي يقدّر بـ 21,8 درجة (استنادًا إلى 26 محطة رئيسية).
وتراوحـت معدلات الحرارة القصوى بين 21,5 درجة في تالة و 30,1 درجة في توزر وقبلي، فيما بلغ المعدّل الوطني للحرارة القصوى 27,6 درجة، أي أعلى من المعدل المرجعي البالغ 27,1 درجة بزيادة 0,5 درجات.
أكتوبر 2025… شهر جافشهدت التساقطات المطرية خلال أكتوبر تباينًا جهويًا كبيرًا، مع تسجيل عجز مطري بـ80% في الجنوب، و 60% في الشمال والوسط، ليُصنَّف الشهر ضمن أشهر الجفاف ذات العجز الملحوظ.
وسجلت محطات الشمال العشر مجموع 234,4 مليمتر (38,5% من المعدل الطبيعي)،
في حين سجلت 7 محطات في الوسط مجموع 98,8 مليمتر (41,6% من المعدل العادي).
أما محطات الجنوب التسع فقد سجلت 32,4 مليمتر فقط، مقابل معدل يقدّر بـ 178,5 مليمتر، أي 18,2% من المعدل العادي.
وسجّلت طبرقة أعلى كميات أمطار خلال الشهر بـ 67,8 مليمتر، لكنها بقيت دون معدلها الطبيعي بنسبة 40%، باعتبار أن المعدل المرجعي يبلغ 116,2 مليمتر.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318529