المعهد الوطني للرصد الجوي: أكتوبر 2025 أكثر حرارة من المعدل العادي

كان شهر أكتوبر 2025 أكثر حرارة من المعدل العادي بزيادة 0,4 درجة، وفق النشرة المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمخصّصة لهذا الشهر.



بلغ متوسط الحرارة في مختلف محطات الرصد 22,2 درجة مئوية مقابل معدل مرجعي يقدّر بـ 21,8 درجة (استنادًا إلى 26 محطة رئيسية).



أكتوبر 2025… شهر جاف



شهدت التساقطات المطرية خلال أكتوبر تباينًا جهويًا كبيرًا، ليُصنَّف الشهر ضمن أشهر الجفاف ذات العجز الملحوظ.