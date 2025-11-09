Babnet   Latest update 19:46 Tunis

حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 19:27 قراءة: 2 د, 17 ث
      
تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري من حجز أكثر من 14 طنًا و690 لترًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير المطابقة بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك إثر عمليات رقابية دقيقة شملت وحدات التصنيع ومحلات التخزين والبيع، كشفت عن تجاوزات خطيرة تمسّ من صحة المستهلك، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن الهيئة.

صفاقس: كميات كبيرة من الكاكاو والزيوت منتهية الصلاحية


في ولاية صفاقس، تمكن الفريق المركزي من حجز 4.24 طنًّا من الكاكاو و7.2 طنًّا من الزيوت النباتية (شحوم) بعد أن تبين تجاوزها تواريخ الصلوحية، مع إخفاء الملصقات الأصلية وتغيير التواريخ الحقيقية في محاولة للتلاعب بالمنتجات وتضليل المستهلك.

تم تأمين المحجوز واستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع السلط القضائية.

كما حجزت فرق المراقبة الجهوية 430 كغ من البطاطا داخل محلّ عشوائي لتحضير البطاطا المعدّة للقلي، و60 كغ من اللوز، و25 كغ من الكاكاو ظهرت بها حشرة السوس، ليتم الحجز الوجوبي والإتلاف.

نابل: زيت نباتي منتهي الصلوحية وظروف تخزين سيئة

في ولاية نابل، تمكنت فرق المراقبة بالتعاون مع الحرس الوطني من حجز 95 لترًا من الزيت النباتي منتهي الصلوحية ومخزّن في ظروف غير صحية، تبيّن فيها وجود رطوبة وأوساخ وفضلات قوارض.

الكاف: مواد غذائية فاسدة ومشروبات تحتوي على ملونات ممنوعة

وفي ولاية الكاف، تم حجز 884 كغ من البصل المتعفن، و30 كغ من التمر الفاسد، و50 كغ من الهروس المقلي المحفوظ في ظروف غير صحية، إضافة إلى 25 كغ من بذور الكتان منتهية الصلوحية.
كما تم حجز 186 قارورة مشروب غازي تحتوي على الملوّن E102 و156 علبة ياغورت محفوظة خارج آلة التبريد ومجهولة المصدر، مع استصدار إذن بالإتلاف.

بنزرت: مسلخ عشوائي وكميات من لحوم الدواجن

وفي ولاية بنزرت، حجزت فرق المراقبة بمحلّ عشوائي 725 كغ من الدجاج المذبوح و40 كغ من كبدة وقلب الدجاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة.

القيروان: منتجات ألبان وسمن مجهولة المصدر وغلق مطاعم

في ولاية القيروان، وبالتنسيق مع الحرس البلدي، تم حجز 300 لتر من الحليب والرايب و30 كغ من السمن مجهولة المصدر مخزّنة في ظروف غير صحية وتنبعث منها روائح كريهة.
كما تم حجز 100 كغ من الفلفل الأحمر المجفف المعروض في أماكن ملوّثة بالغبار وفضلات القوارض، و109 كغ من اللحوم الحمراء و56 كغ من الدجاج.
وقد تم غلق 3 مطاعم للأكلة الخفيفة بسبب عدم احترام شروط السلامة الصحية.

منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي

وفي ولاية منوبة، كشفت فرق المراقبة التابعة للهيئة عن مسلخ عشوائي لا يستجيب لأبسط شروط النظافة، حيث تم حجز 299 طيرًا حيًّا و265 طيرًا مذبوحًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الهيئة تجدد الدعوة إلى توخي الحذر

وجددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دعوتها إلى جميع المواطنين بضرورة تجنب اقتناء السلع مجهولة المصدر لما تمثله من خطر مباشر على الصحة، مؤكدة مواصلة تنفيذ حملاتها الرقابية الميدانية بكامل ولايات الجمهورية حمايةً للمستهلك وضمانًا لجودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.


