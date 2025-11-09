حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري من حجز أكثر من 14 طنًا و690 لترًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير المطابقة بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك إثر عمليات رقابية دقيقة شملت وحدات التصنيع ومحلات التخزين والبيع، كشفت عن تجاوزات خطيرة تمسّ من صحة المستهلك، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن الهيئة.



صفاقس: كميات كبيرة من الكاكاو والزيوت منتهية الصلاحية



نابل: زيت نباتي منتهي الصلوحية وظروف تخزين سيئة



الكاف: مواد غذائية فاسدة ومشروبات تحتوي على ملونات ممنوعة



بنزرت: مسلخ عشوائي وكميات من لحوم الدواجن



القيروان: منتجات ألبان وسمن مجهولة المصدر وغلق مطاعم



منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي



الهيئة تجدد الدعوة إلى توخي الحذر



في، تمكن الفريق المركزي من حجزبعد أن تبين، معفي محاولة للتلاعب بالمنتجات وتضليل المستهلك.تم تأمين المحجوز واستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق معكما حجزت فرق المراقبة الجهويةداخل محلّ عشوائي لتحضير البطاطا المعدّة للقلي، و، وظهرت بها حشرة السوس، ليتمفي، تمكنت فرق المراقبة بالتعاون معمن حجزومخزّن في ظروف غير صحية، تبيّن فيهاوفي، تم حجز، و، والمحفوظ في ظروف غير صحية، إضافة إلىكما تم حجزمحفوظة خارج آلة التبريد ومجهولة المصدر، معوفي، حجزت فرق المراقبة بمحلّ عشوائي، وتم اتخاذفي، وبالتنسيق مع، تم حجزمخزّنة في ظروف غير صحية وتنبعث منها روائح كريهة.كما تم حجزالمعروض في أماكن ملوّثة بالغبار وفضلات القوارض، ووقد تمبسبب عدم احترام شروط السلامة الصحية.وفي، كشفت فرق المراقبة التابعة للهيئة عنلا يستجيب لأبسط شروط النظافة، حيث تم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وجددتدعوتها إلى جميع المواطنين بضرورةلما تمثله من، مؤكدةحمايةً للمستهلك وضمانًا لجودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.