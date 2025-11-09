Babnet   Latest update 19:40 Tunis

المنستير: تركيز جهاز أشعة لتصوير الأسنان بالمستشفى المحلي بالبقالطة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910cb53350a71.66805677_gikqmnpfohelj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 19:10
      
تعززت وحدة طبّ الأسنان بالمستشفى المحلي بالبقالطة (ولاية المنستير) بجهاز أشعة لتصوير الأسنان، وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتم تركيز هذه الآلة بمبادرة مواطنية في إطار هبة من عدد من متساكني البقالطة، في بادرة تعكس روح التضامن والتعاون بين أبناء الجهة ومؤسساتها الصحية، وفق ذات المصدر.



وقد تمّ قبول الجهاز وتركيزه بعد استيفاء كافّة الإجراءات القانونية والإدارية وبالتنسيق مع سلطة الإشراف.

وستساهم هذه المبادرة في دعم المرافق الصحية وتطوير الخدمات الطبية بالمنطقة للعلاج والوقاية في اختصاص طب الأسنان.


