الكاف: مشاريع التطهير الكبرى المبرمجة والجاري تنفيذها بالجهة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في المجال البيئي (المدير الجهوي للتطهير)

قال المدير الجهوي للتطهير بالكاف، رياض العلبوشي، إنّ مشاريع الديوان الوطني التطهير الكبرى الجاري تنفيذها والمبرمجة خلال الفترة القليلة القادمة بولاية الكاف في مجال تعصير محطات التطهير، واعادة تهيئتها وإنجاز محطات جديدة، وتجديد شبكة تصريف المياه المستعملة، ستساهم في إحداث نقلة نوعية في المجال البيئي بالجهة خلال السنوات الثلاث القادمة، وفق تصوّره.

وأوضح العلبوشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تجري حاليا تهيئة محطة التطهير بمدينة الكاف باعتمادات تناهز 18 مليون دينار وينتظر أن تنتهي الأشغال قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة، وينتظر أن تنتهي أيضا خلال السنة القادمة أشغال المشروع المشترك بين مدينتي الكاف والسرس، والذي يتضمن إعادة تهيئة شبكة التطهير بالمدينتين باستثمارات بقيمة 10 ملايين دينار.

وأشار إلى تقدّم الدراسات المتعلقة بإحداث محطتي تطهير بمدينة تاجروين بكلفة 29 مليون دينار، وكذلك مشروع احداث محطة تطهير مشتركة بين مدينتي الدهماني والقصور بكلفة 36 مليون دينار والذي تعطل بسبب اعتراضات بعض المواطنين في البداية على إنجازه، وظهور اشكاليات عقارية قانونية أخرى في مرحلة ثانية يجري العمل على حلها وفق الصيغ القانونية المعتمدة في الغرض، وفق تعبيره.