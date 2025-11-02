Babnet   Latest update 21:17 Tunis

البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة للسيدات - النادي النسائي بقرطاج يحرز اللقب

أحرز النادي النسائي بقرطاج لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه اليوم الأحد على نادي ناصرية بجاية الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة (15-25 و13-25 و15-25) في المباراة التي أقيمت بـ قصر الرياضة بالمنزه لحساب الجولة السابعة من المسابقة.

واستحقّ النادي النسائي بقرطاج هذا التتويج بعد أن تخطّى جميع منافسيه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، محققًا العلامة الكاملة (18 نقطة)، ليهدي الكرة الطائرة التونسية لقبها الثاني في البطولة بعد النادي الصفاقسي سنة 2019.

وجاء الترجي الرياضي في المركز الثاني بـ14 نقطة، متقدّمًا على نادي ناصرية بجاية الثالث بـ13 نقطة، بينما حلّ النادي الإفريقي في المركز الرابع بـ9 نقاط.




النتائج المسجّلة

الأحد 2 نوفمبر 2025

* نادي سلوى الصباح (الكويت) نادي الرواد (سوريا) 3-0
* الترجي الرياضي (تونس) النادي الإفريقي (تونس) 3-0
* ناصرية بجاية (الجزائر) النادي النسائي بقرطاج (تونس) 0-3

السبت 1 نوفمبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) فتيات العيون (الكويت) 3-0
* نادي الرواد (سوريا) الترجي الرياضي (تونس) 0-3
* النادي الإفريقي (تونس) النادي النسائي بقرطاج (تونس) 0-3

الجمعة 31 أكتوبر 2025

* فتيات العيون (الكويت) نادي الرواد (سوريا) 3-0
* النادي الإفريقي (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0
* النادي النسائي بقرطاج (تونس) الترجي الرياضي (تونس) 3-0

الخميس 30 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0
* نادي الرواد (سوريا) النادي الإفريقي (تونس) 0-3
* الترجي الرياضي (تونس) فتيات العيون (الكويت) 3-0

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) نادي الرواد (سوريا) 3-0
* الترجي الرياضي (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0
* النادي النسائي بقرطاج (تونس) فتيات العيون (الكويت) 3-0

الاثنين 27 أكتوبر 2025

* فتيات العيون (الكويت) النادي الإفريقي (تونس) 3-0
* ناصرية بجاية (الجزائر) الترجي الرياضي (تونس) 2-3
* النادي النسائي بقرطاج (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت) 3-0

الأحد 26 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) النادي الإفريقي (تونس) 3-1
* نادي سلوى الصباح (الكويت) فتيات العيون (الكويت) 3-1
* نادي الرواد (سوريا) النادي النسائي بقرطاج (تونس) 0-3

الترتيب النهائي

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | -------------------------------- | -- | - |
| 1 | النادي النسائي بقرطاج (تونس) | 18 | 6 |
| 2 | الترجي الرياضي (تونس) | 14 | 6 |
| 3 | نادي ناصرية بجاية (الجزائر) | 13 | 6 |
| 4 | النادي الإفريقي (تونس) | 9 | 6 |
| 5 | نادي سلوى الصباح (الكويت) | 6 | 6 |
| 6 | فتيات العيون (الكويت) | 3 | 6 |
| 7 | نادي الرواد (سوريا) | 0 | 6 |


