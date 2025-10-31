Babnet   Latest update 17:26 Tunis

روزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان بولاية المهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/687de556499855.78918198_fgpeikjnomhql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 17:01 قراءة: 2 د, 6 ث
      
أصدر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الجمعة، قرارا، يضبط روزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف.

وينص القرار الذي سينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة على ما يلي :



- يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين إراديا يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 وذلك بإضافة كل من سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 27 ديسمبر 2025 والمقيمين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف والذين تتوفر فيم الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتتواصل حملة تحيين مكاتب الاقتراع من يوم الإثنين 10 نوفمبر الى يوم الأحد 23 نوفمبر.

- توضع القائمة الأولية للناخبين على ذمة العموم ابتداء من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الى يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 ، ويتم تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمة يومي 28 و 29 نوفمبر 2025 وتبت الهيئة في مطالب الإعراض يومي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2025 ، ويتم إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 .

- يمكن للناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان من ولاية المهدية تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين.

- تتولى الهيئة الإعلان عن القائمة النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 13 ديسمبر 2025.

- يفتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة يوم 24 نوفمبر 2025 على الساعة الثامنة صباحا، ويغلق يوم 27 نوفمبر 2025 على الساعة السادسة مساء. وتبت الهيئة في مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 ، ويتم تعليق قائمة المشاركين في الحملة بمقرات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم السبت 29 نوفمبر 2025 .

- تنشر الهيئة بموقعها الرسمي عريضة التصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم السبت 29 نوفمبر 2025 .

- يتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ تعليق قائمة المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة.

- تنطلق حملة التصويت على سحب الوكالة يوم 6 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم 26 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف الليل.

- توافق فترة الصمت الانتخابي يوم 27 ديسمبر 2025 ، وتمتد حتى غلق آخر مكتب افواع بالدائرة الانتخابية المعنية.

- يجرى الاقتراع على سحب الوكالة يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

- يتم الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 ، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم 31 جانفي 2026.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317629


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-17
26°-17
24°-18
23°-15
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    