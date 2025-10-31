روزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان بولاية المهدية

أصدر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الجمعة، قرارا، يضبط روزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف.



وينص القرار الذي سينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة على ما يلي :



- يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين إراديا يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 وذلك بإضافة كل من سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 27 ديسمبر 2025 والمقيمين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف والذين تتوفر فيم الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتتواصل حملة تحيين مكاتب الاقتراع من يوم الإثنين 10 نوفمبر الى يوم الأحد 23 نوفمبر.- توضع القائمة الأولية للناخبين على ذمة العموم ابتداء من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الى يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 ، ويتم تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمة يومي 28 و 29 نوفمبر 2025 وتبت الهيئة في مطالب الإعراض يومي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2025 ، ويتم إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 .- يمكن للناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان من ولاية المهدية تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين.- تتولى الهيئة الإعلان عن القائمة النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 13 ديسمبر 2025.- يفتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة يوم 24 نوفمبر 2025 على الساعة الثامنة صباحا، ويغلق يوم 27 نوفمبر 2025 على الساعة السادسة مساء. وتبت الهيئة في مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 ، ويتم تعليق قائمة المشاركين في الحملة بمقرات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم السبت 29 نوفمبر 2025 .- تنشر الهيئة بموقعها الرسمي عريضة التصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم السبت 29 نوفمبر 2025 .- يتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ تعليق قائمة المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة.- تنطلق حملة التصويت على سحب الوكالة يوم 6 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم 26 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف الليل.- توافق فترة الصمت الانتخابي يوم 27 ديسمبر 2025 ، وتمتد حتى غلق آخر مكتب افواع بالدائرة الانتخابية المعنية.- يجرى الاقتراع على سحب الوكالة يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.- يتم الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 ، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم 31 جانفي 2026.