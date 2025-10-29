Babnet   Latest update 16:07 Tunis

وزير الدفاع يؤدّي زيارة إلى عدد من الوحدات العسكرية بولايتي مدنين وتطاوين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69022d5e80c0e2.22102260_qlohfmgnipekj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 15:34
      
أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أمس الثلاثاء، مرفوقا بعدد من الإطارات العسكرية السامية، زيارة ميدانيّة إلى بعض الوحدات العسكريّة المنتصبة بولايتي مدنين وتطاوين، أين تفقّد سير العمل بها وظروف عيش العسكريّين المنتمين إليها.

واطّلع الوزير، على مختلف المهام التي يضطلع بها الفيلق الأوّل الترابي الصحراوي برمادة (ولاية تطاوين) والكتيبة الترابية بالزواميخ (ولاية مدنين)، ودور مختلف التشكيلات العاملة بالميدان، وأهميّة الترتيبة الدفاعيّة ومنظومة المراقبة الإلكترونيّة في حماية الشريط الحدودي، والتصدّي لخطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والحدّ من عمليّات التهريب واجتياز الحدود خلسة.



كما عاين، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الدفاع، تقدّم أشغال مشاريع البنية الأساسيّة لهذه الوحدات التي ستساهم في تحسين ظروف عيش وعمل العسكريّين بها، على غرار محطّات إنتاج الطاقة وتحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة، فضلا عن توفير التجهيزات والمعدّات العسكريّة الضروريّة والمناسبة لأداء المهام، وتطوير الجاهزيّة والقدرة العمليّاتيّة لمختلف التشكيلات العاملة على الميدان.

وثمّن روح المسؤولية والمجهودات التي تبذلها الإطارات العسكرية القائمة على هذه الوحدات، في سبيل الذود عن حرمة الوطن والدفاع عن حوزته ودورهم في تأطير العسكريّين والانصات لمشاغلهم، مشيدا بتضحيات كافّة العسكريّين المرابطين على الميدان وتحدّيهم للعوامل المناخيّة والطبيعيّة، وتفانيهم في أداء الأمانة بكلّ روح وطنيّة وثبات على العقيدة العسكريّة، مؤكّدا حرص المؤسسة العسكرية على مواصلة العناية بتطوير مستلزمات الحياة اليوميّة داخل المنشآت العسكريّة، ومزيد الإحاطة بالعسكريّين والإصغاء إلى مشاغلهم والتفاعل معهم.

دعا وزير الدفاع، إلى ضرورة تطوير أساليب العمل وبرامج التكوين والتدريب لتعزيز المهارات القتالية للأفراد، موصيا كافة العسكريين إلى مواصلة العمل بنفس العزم والروح الوطنيّة العالية ومزيد البذل والعطاء، والمحافظة على نفس مستوى الجاهزيّة واليقظة والاستباق للتصدّي لمختلف التهديدات المحتملة، في ظل التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية.


زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

