العاصمة: يوم مفتوح بشارع الحبيب بورقيبة للتوعية بالسكتة القلبية تحت شعار "كل ثانية تنقذ حياة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eb6fda2edca0.07502710_ofhjpglekmiqn.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين، اليوم الأحد، يوماً مفتوحاً للعموم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للسكتة القلبية.



وتهدف هذه المبادرة، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للجمعية على موقع "فايسبوك"، إلى رفع الوعي العام وتدريب المواطنين على التعامل المبكر مع حالات السكتة القلبية، لما لذلك من أهمية في إنقاذ الأرواح.









ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية تحت شعار "كل ثانية تنقذ حياة"، تشمل التدريب على الإسعافات الأولية، وتأمين الإنعاش القلبي، واستعمال جهاز الصدمات الآلي، إضافة إلى التوعية بأهمية الاتصال الفوري بخدمات الإسعاف عند ظهور الأعراض الأولى.



يُشار إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد السبب الأول للوفاة في العالم، حيث تتسبب في وفاة نحو 18 مليون شخص سنوياً، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.



ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية تحت شعار، تشمل، إضافة إلى التوعية بأهمية الاتصال الفوري بخدمات الإسعاف عند ظهور الأعراض الأولى.يُشار إلى أن، حيث تتسبب في، وفق بيانات