Babnet   Latest update 11:22 Tunis

العاصمة: يوم مفتوح بشارع الحبيب بورقيبة للتوعية بالسكتة القلبية تحت شعار "كل ثانية تنقذ حياة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eb6fda2edca0.07502710_ofhjpglekmiqn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 10:03 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين، اليوم الأحد، يوماً مفتوحاً للعموم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للسكتة القلبية.

وتهدف هذه المبادرة، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للجمعية على موقع "فايسبوك"، إلى رفع الوعي العام وتدريب المواطنين على التعامل المبكر مع حالات السكتة القلبية، لما لذلك من أهمية في إنقاذ الأرواح.



ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية تحت شعار "كل ثانية تنقذ حياة"، تشمل التدريب على الإسعافات الأولية، وتأمين الإنعاش القلبي، واستعمال جهاز الصدمات الآلي، إضافة إلى التوعية بأهمية الاتصال الفوري بخدمات الإسعاف عند ظهور الأعراض الأولى.

يُشار إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد السبب الأول للوفاة في العالم، حيث تتسبب في وفاة نحو 18 مليون شخص سنوياً، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316494


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
29°-21
29°-22
28°-21
25°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    