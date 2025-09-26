بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة التاسعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستقام أيام الجمعة 3 والسبت 4 والأحد 5 أكتوبر القادم انطلاقاً من الساعة الثالثة بعد الظهر (س15):
الجمعة 3 أكتوبر 2025
* ملعب قابس: مستقبل قابس – النادي الإفريقي
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي – اتحاد بن قردان
السبت 4 أكتوبر 2025* ملعب النيفر بباردو: الملعب التونسي – الترجي الجرجيسي
* ملعب بئر بورقبة: مستقبل سليمان – النادي البنزرتي
الأحد 5 أكتوبر 2025* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – النجم الساحلي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي – مستقبل المرسى
* ملعب بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – شبيبة العمران
* ملعب حمد العواني بالقيروان: شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي
