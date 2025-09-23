تظاهرة "الخروج إلى المسرح" في دورتها السادسة تحمل اسم الراحل الفاضل الجزيري
تنطلق يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة "الخروج إلى المسرح... الخروج إلى الحياة" التي ينظمها مسرح أوبرا تونس – قطب المسرح والفنون الركحية، وتحمل هذه السنة اسم الفنان الراحل الفاضل الجزيري تكريما لمسيرته الإبداعية في المسرح والسينما والموسيقى.
وسيكون الافتتاح ببهو قاعة مسرح الأوبرا بداية من العاشرة صباحا، من خلال معرض صور ومعلقات توثق أعمال الفاضل الجزيري بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس. كما ستُعرض مجموعة من أفلامه، حيث يُقدّم فيلم "خسوف" على الساعة الثالثة ظهرا بقاعة الطاهر شريعة، يليه فيلم "قيرة" على الساعة الخامسة والنصف مساء. ويحتضن مسرح الجهات على الساعة السابعة والنصف مساء عرض الوثائقي القصير "Fadhel Jaziri: Work in progress" ثم مسرحية "جرانتي العزيزة"، ليُختتم اليوم بشهادات حيّة حول مسيرة الفنان الراحل ببهو مسرح الأوبرا على الساعة التاسعة والنصف ليلا.
برمجة الأيام الموالية السبت 27 سبتمبر 2025: مسرحية "جاكراندا"* إخراج نزار السعيدي – إنتاج المسرح الوطني التونسي (19:30 – مسرح الجهات).
الأحد 28 سبتمبر 2025: مسرحية "عربون"* إخراج وإنتاج عماد جمعة (19:30 – مسرح الجهات).
الاثنين 29 سبتمبر 2025: مسرحية "لعفرتة"* إخراج يوسف مارس – إنتاج شركة مارس للإنتاج (19:30 – مسرح الجهات).
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025: مسرحية "تمثال حجر"* إخراج كريم عاشور – إنتاج شركة جوكر للإنتاج بصفاقس (19:30 – مسرح الجهات).
الأربعاء 1 أكتوبر 2025: مسرحية "سقوط حر"* إخراج نعمان حمدة – إنتاج شركة انتراكت للإنتاج (19:30 – مسرح الجهات).
الخميس 2 أكتوبر 2025: مسرحية "سيدة كركوان"* إخراج حسام الساحلي ووجدي القايدي – إنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية بنابل (19:30 – مسرح الجهات).
وتؤكد إدارة مسرح أوبرا تونس أن جميع العروض ستكون مشفوعة بنقاشات مفتوحة ببهو مسرح الأوبرا، بما يعزز التفاعل بين المبدعين والجمهور.
