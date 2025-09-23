تظاهرة "الخروج إلى المسرح" في دورتها السادسة تحمل اسم الراحل الفاضل الجزيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d02077baaa95.97135868_opmgknqjefihl.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة "الخروج إلى المسرح... الخروج إلى الحياة" التي ينظمها مسرح أوبرا تونس – قطب المسرح والفنون الركحية، وتحمل هذه السنة اسم الفنان الراحل الفاضل الجزيري تكريما لمسيرته الإبداعية في المسرح والسينما والموسيقى.



وسيكون الافتتاح ببهو قاعة مسرح الأوبرا بداية من العاشرة صباحا، من خلال معرض صور ومعلقات توثق أعمال الفاضل الجزيري بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس. كما ستُعرض مجموعة من أفلامه، حيث يُقدّم فيلم "خسوف" على الساعة الثالثة ظهرا بقاعة الطاهر شريعة، يليه فيلم "قيرة" على الساعة الخامسة والنصف مساء. ويحتضن مسرح الجهات على الساعة السابعة والنصف مساء عرض الوثائقي القصير "Fadhel Jaziri: Work in progress" ثم مسرحية "جرانتي العزيزة"، ليُختتم اليوم بشهادات حيّة حول مسيرة الفنان الراحل ببهو مسرح الأوبرا على الساعة التاسعة والنصف ليلا.

