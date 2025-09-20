وات - (تحرير شيراز النايلي) - "في ما مضى كان الجسر المتحرك نعمة، غير أنه أصبح اليوم نقمة"، يقول بشير الموظف الذي يتنقل يوميا عبر الجسر المتحرك ببنزرت من وإلى مكان عمله، متحدثا عن معاناته اليومية بسبب الاكتظاظ المروري في أوقات الذروة وعند رفع الجسر لعبور السفن.



يتابع بشير: "لقد أضحى الجسر هاجسا يوميا بالنسبة لي، فنظام حياتي معدل على وضعيته، هروبا من توقيت الاكتظاظ المروري الخانق .. لكن لا مفر من ذلك حتى خارج أوقات الذروة"، معبرا عن الأمل في أن يقطع مع هذه المعاناة بالانتهاء من تشييد الجسر الجديد "الثابت".



الجسر الجديد .. الأمل



الجسر الجديد .. الخصائص



قاطرة جديدة للتنمية



الجسر المتحرك الذي مثل لعدة سنواتلمدينة بنزرت الواقعة أقصى شمال تونس، وقع تشييده بين سنتي، وافتتح في جوان، وهو يربط بين ضفتي القنال الذي يصل بحيرة بنزرت بالبحر الأبيض المتوسط ويشكل ممرا أساسيا لحركة السيارات والراجلين، من جهة، ولسفن الصيد والتجارة، من جهة أخرى.فصول المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي بنزرت وزوارها أثناء الدخول أو الخروج من المدينة عند رفع الجسر المتحرك لم تخل من قصص حزينة وكذلك، مثل قصة الأم التي وضعت مولودتهابعد أن حال الضغط المروري دون وصولها إلى المستشفى.هذه الأم، أصيلة مدينة العالية التي تبعد حواليعن مدينة بنزرت، أنجبت منذ ثلاث سنوات (السادس من جانفي 2022) ابنتهاعلى جسر بنزرت المتحرك، الذي "احتضن" المولودة الجديدة بعد أن كُتبت لهاولأمهابعيدا عن مساعدة الأطباء ورعايتهم.يأمل أهالي بنزرت وزوارها وأصحاب الأعمال والتجارة أن يضع مشروع جسر بنزرت، الذي تم الشروع في إنجازه، حدا لهذه المعاناة، إذ يعد مشروعا ضخما وضروريا في منطقة أنهكتها العزلة وظلت رهينةفي هذا الصدد، يقول الرئيس المدير العام لفضاء الأنشطة الاقتصادية،: يكبدنا الاختناق المروري على الجسر المتحرك كلفة، تبرز من خلال "الإجهاد المستمر للموظف قبل وصوله للعمل، مما ينعكس على الأداء المهني وبالتالي انخفاض الإنتاجية".وتابع القليبي: "أعظم خسارة تتسبب فيها وضعية الجسر هي الوقت، علاوة على ما يتبعه من كلفة اقتصادية في المحروقات وتأخيرات الشحن، نتيجة عدم تمكن المستثمر من إيصال البضائع في الموعد المحدد".في المقابل، توقع المكلف بتسيير شؤون المندوبية الجهوية للسياحة ببنزرت،، "تطور عدد السياح الوافدين على بنزرت إلى الضعف عند إحداث الجسر الثابت"، مشيرا إلى أن "بنزرت تعد الوجهة الأفضل للسياحة الداخلية".ويسرد صلحين واقعة عن تأثير وضعية الجسر المتحرك على السياحة، قائلا إن أجانب مكلفين بإنجاز أشغال في بنزرت قرروا تغيير إقامتهم من أحد النزل بالمدينة إلى نزل بقمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة، مفضلين قضاء مدة التنقل على الطريق عوضا عن الانتظار على جانبي الجسر تحت أشعة الشمس.وأشار أيضا إلى أن بعض وكالات الأسفار تلغي رحلاتها إلى بنزرت لكون عامل الوقت مهم في نظام عملهم، "فالرحلات التي تبرمج بنصف يوم من شأنها أن تتجاوز ذلك الوقت لتستغرق يوما كاملا".كما ذكر أن عدد الوافدين على شواطئ(تبعدعن مدينة بنزرت) يبلغ معدلخلال نهاية الأسبوع، هروبا من الاكتظاظ المروري على الجسر، متوقعا أن "يتوزع هذا الرقم على مختلف شواطئ بنزرت الجميلة إثر إنجاز الجسر الجديد".يمر الجسر الرئيسي فوق قنال الملاحة بعلوعلى سطح الماء وبطول، وله أسس مائية عميقة من النوع المزدوج، وهو ذو هيكل معدني ومبلوط من الخرسانة المسلحة.ويشكل الجسر الرئيسي العمود الفقري للمشروع، الذي يربط الجسر بطريق سريعة مجهزة بثلاث محولات، بالإضافة إلى طريق سريعة ثانية مجهزة بمحول و(جسور)، إلى جانب منشآت على الطرق الوطنية والمحلية وخط السكة الحديدية.المشروع، الذي تنجزه شركة، تبلغ كلفته الجملية، ويتضمن أيضا تهيئة ستة أحياء شعبية، تعبيدمن الطرقات، مد حواليمن شبكات التطهير، فضاء ترفيهي بمساحةيضم متحفا حول تطور القنال.يرنو سكان الجهة إلى أن يفتح الجسر الجديد، الذي انطلقت أشغاله فيوستستغرق، مجالا لتحقيق الازدهار والنمو، لا أن يكون مجرد ممر للعبور.المشروع ممول بالاشتراك بينوميزانية الدولة. ويعد أحد مشاريع التكامل الاقتصادي في تونس، حيث يدعم دور الجهة كمركز اقتصادي وسياحي وزراعي وصناعي.ومن شأن هذا المشروع، الذي سيكون جاهزا في، أن يعزز جاذبية ولاية بنزرت ويجعلها قطبا سياحيا إقليميا.ورغم الآمال الكبيرة في الجسر الجديد، فإن الجسر المتحرك القديم سيظل يعمل إلى حدود عام، باعتباره