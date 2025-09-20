انخفاض في عدد جرحى حوادث المرور بـ16% منذ بداية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

سجّل عدد جرحى حوادث المرور في تونس منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 19 سبتمبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا بنسبة قاربت 16 بالمائة، حيث بلغ العدد 4883 جريحًا مقابل أرقام أعلى في الفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور.



في المقابل، ارتفع عدد قتلى الطرقات خلال الفترة نفسها إلى 876 حالة وفاة، مقارنة بـ808 قتلى في السنة المنقضية. كما تراجع العدد الجملي للحوادث المرورية إلى 3638 حادثًا، مقابل 4243 حادثًا خلال السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 605 حوادث.

