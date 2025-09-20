انخفاض في عدد جرحى حوادث المرور بـ16% منذ بداية 2025
سجّل عدد جرحى حوادث المرور في تونس منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 19 سبتمبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا بنسبة قاربت 16 بالمائة، حيث بلغ العدد 4883 جريحًا مقابل أرقام أعلى في الفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور.
في المقابل، ارتفع عدد قتلى الطرقات خلال الفترة نفسها إلى 876 حالة وفاة، مقارنة بـ808 قتلى في السنة المنقضية. كما تراجع العدد الجملي للحوادث المرورية إلى 3638 حادثًا، مقابل 4243 حادثًا خلال السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 605 حوادث.
في المقابل، ارتفع عدد قتلى الطرقات خلال الفترة نفسها إلى 876 حالة وفاة، مقارنة بـ808 قتلى في السنة المنقضية. كما تراجع العدد الجملي للحوادث المرورية إلى 3638 حادثًا، مقابل 4243 حادثًا خلال السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 605 حوادث.
أسباب الحوادث: السهو أولًاأبرزت معطيات المرصد أن السهو وعدم الانتباه يظل السبب الأول للحوادث بنسبة 40,54%، وللوفيات بنسبة 29,34%، وللجرحى بنسبة 35,70%.
وجاءت السرعة المفرطة في المرتبة الثانية، مسببة أكثر من 15% من الحوادث ونحو 27% من الوفيات. فيما احتل عدم احترام الأولوية المرتبة الثالثة، تليه مخالفات تغيير الاتجاه وقطع الطريق وعدم احترام اليمين وعلامة قف.
الولايات الأكثر تضررًا* تونس العاصمة تصدرت القائمة من حيث عدد الحوادث بـ489 حادثًا وعدد الجرحى بـ579.
* صفاقس سجلت أعلى حصيلة قتلى بـ92 وفاة، تليها تونس بـ82، ثم سيدي بوزيد بـ72، فنابل بـ60 قتيلاً.
توزيع زمني* شهر جانفي كان الأكثر تسجيلًا للحوادث بـ485 حادثًا.
* شهر أوت تصدّر من حيث عدد القتلى بـ135 وفاة.
* شهر أفريل شهد أكبر عدد من الجرحى بـ626 مصابًا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315165