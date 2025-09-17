المؤتمر الأول للتكيف مع التغيرات المناخية: تونس تراهن على الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنوع البيولوجي وتعزيز الحوكمة المناخية

ينظم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، من 16 إلى 18 سبتمبر 2025 ، المؤتمر الأول للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات وبالتعاون مع وزارتي البيئة والداخلية

ويندرج هذا المؤتمر في إطار برنامج العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية ويشارك فيه ثلة من الخبراء والباحثين وممثلين عن المؤسسات المتدخلة بهدف جعل الحول القائمة على البيئة ركيزة أساسية للتحول الإيكولوجي

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي تراهن من خلاله تونس على الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنوع البيولوجي وتعزيز الحوكمة المناخية ، لقاءات بين الخبراء المشاركين من تونس وكندا لتبادل الخبرات وورشات تدريبية لمناقشة الحلول البناءة لتعزيز التكيف والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية



ومن بين الورشات التدريبية أقيمت اليوم الاربعاء (اليوم الثاني للمؤتمر) ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال التصرف في النظام البيئي الغابي والنظم البيئية الساحلية والموارد المائيةوتقوم هذه المقاربة التشاركية على انخراط الشركاء الأكادميين وممثلي المؤسسات المتدخلة والسلطات المحلية وممثلين عن المجتمع المدني المجتمعين لإيجاد الحلول الملائمة والمستدامةوأبرزت مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نائلة العكريمي بالمناسبة، أن الحلولالقائمة على الطبيعة تعتمد على الاستفادة من النظم البيئية الطبيعية لمجابهة آثار التغيرات المناخي وتبعاتهاوأكدت أن هذه الحلول التي سيتم بلورتها في شكل توصيات، تتميز بأنها ستكون متاحة وقليلة التكلفة، فضلا عن أنها ملائمة للخصوصيات البيئية لكل جهة ، كما أنها ستساعد في التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتعزيز التنوع البيولوجي والتضامن الاجتماعي والتنمية المحليةولفتت في هذا السياق، إلى أنه علاوة على التوصيات التي ستنبثق عن المؤتمر، فإنه سيسعى أيضا إلى تحقيق نتائج عملية وملموسة من بينها دعم القدرات التقنية للفاعلين المحليين خاصة النساء والشباب وتعزيز الحوكمة المناخية متعددة المستويات، إلى جانب إحداث شبكة وطنية لتبادل الممارسات الجيدة في مجال الحلول القائمة على الطبيعة والاستفادة من الخبراء الكنديين المختصين في مجال الملاءمة بين التنمية المحلية وحماية الطبيعةوأفادت المسؤولة، بأن المؤتمر الأول للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحلول المستندة الى الطبيعة، يجسد دينامكية جديدة تقوم على تغيير المفاهيم لتصبح فيها الطبيعة رافعا للسياسات العمومية من خلال تطوير القدرات المحلية والحوار البناء بين مختلف الأطراف للتأقلم مع التغيرات المناخية بطريقة عادلة وفعالة وأكثر استدامةويشار إلى أن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، هو مؤسسة مستقلة بموجب القانون التونسي ويعمل كمركز للموارد والخبرات وينفذ برامج ومشاريع استشارية ويدعم بناء القدرات في مجالات الاستراتيجيات والسياسات العامة والحوكمة الجامعة والتنمية الجهوية والمحليةويرتبط المركز بشراكة استراتيجية مع عدة جمعيات للبلديات الناشطة في مجال التعاون الإنمائي الدولي، فضلا عن الجهات المانحة ووكالات التعاون الدولي