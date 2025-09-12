وزيرة الأسرة تتوّج الفائزين في المسابقة الوطنية لاعداد ومضة حول الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c460dd60a434.12378359_qgejlpnmkfioh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، اليوم الجمعة، عن نتائج المسابقة الوطنية لإعداد ومضات توعوية من طرف الأطفال حول الوقاية من العنف المستهدف للأطفال في الفضاء الرقمي، وذلك خلال موكب رسمي بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، حضرته ثلة من الأطفال والمربين.



ومُنحت الجائزة الأولى لفاطمة عبد الهادي الصفاقسي من المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بالمهدية، فيما أسندت الجائزة الثانية إلى آية اللواتي من المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بصفاقس، أما الجائزة الثالثة فآلت إلى مجموعة من الأطفال عن نادي أطفال المنصورة بالقيروان وهم: زينب رمضاني، مريم حمدي، مرام حمدي، فرح بن جمعة، ومحمد عمر نصيبي، وفق بلاغ للوزارة.

