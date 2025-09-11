Babnet   Latest update 21:05 Tunis

بطولة اسبانيا: ريال مدريد وبرشلونة يواجهان سوسيداد وفالنسيا في الجولة الرابعة

Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 19:51
      
يتبارى فريق ريال مدريد مع مضيفه ريال سوسيداد بعد غد /السبت/ ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الإسبانية لكرة القدم التي ستشهد أيضا مباراة برشلونة مع فالنسيا والمقررة يوم /الأحد/ المقبل.

ويتصدر ريال مدريد المنافسة برصيد 9 نقاط ويسعى للانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين برشلونة حامل لقب البطولة الموسم الماضي، حيث حقق فريق العاصمة مدريد العلامة الكاملة تحت قيادة تشابي ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق قبل منافسات كأس العالم للأندية الأخيرة، ويتصدر بفارق الأهداف أمام أتلتيك بلباو.

في المقابل، يسعى ريال سوسيداد الى تحسين صورته الباهتة التي بدأ بها مبارياته في السباق بعد أن اكتفى بالتعادل في مباراتين والخسارة في واحدة  ليتواجد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

من جهته، يلتقي برشلونة مع ضيفه فالنسيا يوم /الأحد/ المقبل في مواجهة سيسعى من خلالها إلى العودة لطريق الانتصارات، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام رايو فايكانو بهدف لمثله قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.
ويهدف برشلونة إلى الظهور بمستوى أفضل من العرض الذي قدمه أمام رايو فايكانو، وحصد ثلاث نقاط جديدة لكي يواصل مشواره نحو الاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي، في المقابل يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد أربع نقاط بعد أن فاز بمباراة وتعادل في مثلها وخسر في أخرى.
وفي اليوم ذاته، يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على ضيفه فياريال حيث لم يحقق أتلتيكو انطلاقة جيدة في بطولة هذا الموسم، إذ خسر في مباراته الافتتاحية أمام إسبانيول (1 - 2)، وتعادل مع إلتشي (1 - 1) وألافيس بالنتيجة ذاتها في الجولتين الأخيرتين ليحتل المركز السادس عشر برصيد نقطتين.
بدوره، يحرص فياريال للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد سبع نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.
وستفتتح مباريات هذه الجولة غدا /الجمعة/ بلقاء إشبيلية مع إلتشي وإسبانيول مع مايركا، بينما يتبارى /السبت/ خيتافي مع ريال أوفييدو، وأتلتيك بلباو مع ديبورتيفو ألافيس، فيما سيواجه يوم /الأحد/ سلتا فيغو جيرونا، وليفانتي ريال بيتيس، وأوساسونا رايو فايكانو.


الخميس 11 سبتمبر 2025
