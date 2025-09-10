زغوان: الشروع في توزيع 3800 مساعدة مدرسية على أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

شرعت مصالح الفرع الجهوي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بولاية زغوان، اليوم الأربعاء، في توزيع المساعدات المدرسية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الاجتماعي للعودة المدرسية، الذي ينفذه الإتحاد بالشراكة مع المصالح الجهوية للشؤون الاجتماعية.

وأفاد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي سفيان بن رجب لصحفي "وات" في هذا السياق، بأنه تم تخصيص 3800 مساعدة مدرسية للتلاميذ أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة، تحتوي على ملابس وأحذية ولوازم مدرسية منها 17210 من الكتب لفائدة 2460 تلميذا وتلميذة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية والسنة الأولى ثانوي و25078 كراسا بأحجام مختلفة ستوزع على 3800 تلميذ وتلميذة، لافتا إلى أن المؤسسات التربوية ستتولى توزيع المساعدات بالاعتماد على قائمات اسمية للمنتفعين.