مباراة ودية: فوز الترجي الرياضي على نادي لوبوبو الكونغولي 1 - 0
فاز الترجي الرياضي اليوم السبت بمركب حسان بالخوجة على نادي لوبوبو الكونغولي بنتيجة 1 - 0 في مباراة ودية ضمن استعداداته لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
يذكر أنّ الترجي الرياضي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 8 نقاط خلف الترجي الجرجيسي (10 نقاط) والنادي الافريقي (9 نقاط) وذلك بعد مضي 4 جولات من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موسمها الجديد 2025-2026.
