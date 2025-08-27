突尼斯对中国游客吸引力显著 直航航线成可持续发展关键

突尼斯国家旅游局驻北京代表处负责人安瓦尔·沙图维透露，2025年1月至7月期间，赴突中国游客数量较2024年同期增长15.3%。尽管2024年突尼斯共接待约2.4万名中国游客，但直航航线的缺失仍是制约市场发展的关键因素。



沙图维在接受突尼斯非洲通讯社驻北京记者采访时表示，即便在目前无直航的不便条件下，2025年7月单月赴突中国游客数量仍较去年同期增长30.9%。这些数据表明，突尼斯已成为中国游客远程出境游的重要选择，与加拿大、法国、土耳其、约旦和瑞士等首选目的地并列。值得一提的是，突尼斯国家旅游局中国办事处于2024年荣获"中国最佳旅游办事处"奖项。



中国游客偏好深度体验式旅行，注重文化探索与休闲娱乐的结合。他们热衷参观迦太基等文化遗址，同时青睐哈马马特地区的金色沙滩与豪华酒店，苏塞和莫纳斯提尔等城市也备受喜爱。此外，凯鲁万、西迪布赛义德等历史名城，以及撒哈拉沙漠骑骆驼、四驱车越野、传统美食体验和手工艺探索都是中国游客感兴趣的项目。突尼斯吸引中国游客的优势在于其丰富的历史文化遗产、自然景观多样性、户外探险资源（特别是沙漠旅游），以及高品质的接待服务和豪华旅游设施。沙图维强调，若想充分开发中国旅游市场潜力，开通突尼斯至北京的直航航线至关重要。目前中国游客需经中东、土耳其或埃及中转才能抵达突尼斯。直航不仅将显著促进旅游业发展，还能带动中国传统优质商品的消费——中国游客尤其喜爱采购当地陶瓷、地毯、优质皮革制品、独特珠宝以及橄榄油和椰枣等特产。值得关注的是，2025年正值中突建交61周年（自1964年建交）。2024年5月28日至6月1日，突尼斯总统凯斯·赛义德对中国的历史性访问为两国合作开辟了新前景，随后突尼斯政府总理府和旅游部级代表团接连访华，进一步深化了双边关系。