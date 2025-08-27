Babnet   Latest update 12:49 Tunis

مونديال الكرة الطائرة تحت 21 عاما (الدور الترتيبي): هزيمة المنتخب التونسي أمام نظيره الكندي 0 - 3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 12:44 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحت 21 عاما أمام نظيره الكندي بنتيجة ثلاث أشواط دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء لحساب الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز من 17 الى 24 ضمن بطولة العالم الجارية بالصين.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25 - 10 و 25 - 18 و 25 - 18.
يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد أنهى الدور الأول الذي خاضه ضمن المجموعة الرابعة بـ 5 هزائم متتالية أمام أوكرانيا وايطاليا وفرنسا والأرجنتين وأندونيسيا.

وسيلاقي السداسي التونسي المنتخب الكولومبي بعد غد الجمعة في الدور الترتيبي من اجل المراكز من 21 الى 24.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313961


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:03
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet41°
38° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
39°-27
33°-26
32°-24
32°-22
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    