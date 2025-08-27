مونديال الكرة الطائرة تحت 21 عاما (الدور الترتيبي): هزيمة المنتخب التونسي أمام نظيره الكندي 0 - 3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحت 21 عاما أمام نظيره الكندي بنتيجة ثلاث أشواط دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء لحساب الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز من 17 الى 24 ضمن بطولة العالم الجارية بالصين.

وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25 - 10 و 25 - 18 و 25 - 18.

يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد أنهى الدور الأول الذي خاضه ضمن المجموعة الرابعة بـ 5 هزائم متتالية أمام أوكرانيا وايطاليا وفرنسا والأرجنتين وأندونيسيا.





وسيلاقي السداسي التونسي المنتخب الكولومبي بعد غد الجمعة في الدور الترتيبي من اجل المراكز من 21 الى 24.