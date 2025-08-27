Babnet   Latest update 12:49 Tunis

مستقبل قابس يتعاقد مع الحارس أحمد ياسين المشري

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 11:44
      
أعلن مستقبل قابس عن تعزيز الرصيد البشري لفريق أكابر كرة القدم بالتعاقد مع الحارس أحمد ياسين المشري لمدة ثلاث سنوات.
وكان أحمد ياسين المشري صاحب الـ 20 عاما قد تقمص ألوان النادي الافريقي.
ويلاقي مستقبل قابس غدا الخميس انطلاقا من الساحة الرابعة ونصف بعد الظهر النجم الساحلي بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وحقق فريق "الجليزة في الجولات الثلاث الاولى الفوز على مستقبل المرسى 2-1 مقابل التعادل مع الترجي الرياضي والاولمبي الباجي بالنتيجة ذاتها صفر-صفر.


