منظمة الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تدعو الى التسجيل في سلسلة الدورات التكوينية للمرافقة في بعث المشاريع

تنظّم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خلال النصف الأوّل من شهر سبتمبر 2025، سلسلة من الدورات التكوينية لمرافقة ذوي الاعاقة في بعث مشاريعهم. ودعت المنظمة ذوي الاعاقة الراغبين في احداث مشاريعهم الخاصة، والذين سيحصلون على الموافقة لخطوط تمويل صغرى من البنك التونسي للتضامن لبعث مشاريعهم الخاصة، التسجيل في هذا البرنامج التكويني عبر منصة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" التابعة للمنظمة.



وأوضحت الكاتبة العامة للمنظمة التونسيّة للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بوراوية العقربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المنظمة تستهدف عبر برنامجها التكويني كل شخص ذوي/ات اعاقة، يرغب في احداث مشروعه الخاص به، معتبرة أن هذه البادرة ترمي الى تشجيع ذوي /ات الاعاقة الى التعويل على الذات دون انتظار تفعيل قانون تشغيل ذوي الاعاقة واكسابهم الدعم اللازم للبحث عن حلول بديلة تقيهم الكفاف وعناء البطالة وتمكنهم من الدمج الاقتصادي والاجتماعي.

