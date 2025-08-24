Babnet   Latest update 22:37 Tunis

منظمة الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تدعو الى التسجيل في سلسلة الدورات التكوينية للمرافقة في بعث المشاريع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4c405b649ae8.35523970_eljhfnomgkiqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 22:10
      
تنظّم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خلال النصف الأوّل من شهر سبتمبر 2025، سلسلة من الدورات التكوينية لمرافقة ذوي الاعاقة في بعث مشاريعهم. ودعت المنظمة ذوي الاعاقة الراغبين في احداث مشاريعهم الخاصة، والذين سيحصلون على الموافقة لخطوط تمويل صغرى من البنك التونسي للتضامن لبعث مشاريعهم الخاصة، التسجيل في هذا البرنامج التكويني عبر منصة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" التابعة للمنظمة.

وأوضحت الكاتبة العامة للمنظمة التونسيّة للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بوراوية العقربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المنظمة تستهدف عبر برنامجها التكويني كل شخص ذوي/ات اعاقة، يرغب في احداث مشروعه الخاص به، معتبرة أن هذه البادرة ترمي الى تشجيع ذوي /ات الاعاقة الى التعويل على الذات دون انتظار تفعيل قانون تشغيل ذوي الاعاقة واكسابهم الدعم اللازم للبحث عن حلول بديلة تقيهم الكفاف وعناء البطالة وتمكنهم من الدمج الاقتصادي والاجتماعي.



وأضافت أن المنظمة اختارت هذا التوقيت بغية التواصل ومساعدة ذوي/ات الاعاقة الذين سيحصلون على خط التمويل من البنك التونسي للتضامن والذي فتح فيه باب التسجيل من 17 جويلية الى 25 أوت 2025 ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك التونسي للتضامن.

ولفتت الى أن المنظمة حددت عدد المتكونين من 20 الى 25 شخصا في الحلقة الواحدة. وستتناول الدورات تكريس مفهوم الاعاقة والاطار القانوني والمقاربة الحقوقية لذو/ات الاعاقة والتنمية المستديمة والاقتصاد الاجتماعي وكيفية بعث المشاريع.


