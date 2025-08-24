أعضاء من حزب التيار الشعبي ينفذون إضراب جوع بمقر الحزب تضامنا مع غزّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab431a29d192.69769092_gjpmeqolhifkn.jpg width=100 align=left border=0>

شرع عدد من أعضاء حزب التيار الشعبي، الأحد ، في تنفيذ إضراب جوع بمقر الحزب، يتواصل لمدّة أسبوع وذلك تضامنا مع أهل غزّة، ودعما لهم في مواجهة حرب الابادة والتجويع، من جهة، وتنديدا بجرائم العدو الصهيوني، من جهة أخرى.



ودعا الحزب، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، إلى دعم هذا الإضراب الرمزي، والمشاركة فيه، وتعميم هذا الشكل النضالي ورفع درجة الاحتجاج قصد إنقاذ أهل غزّة من الجوع والإبادة.

