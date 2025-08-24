أعضاء من حزب التيار الشعبي ينفذون إضراب جوع بمقر الحزب تضامنا مع غزّة
شرع عدد من أعضاء حزب التيار الشعبي، الأحد ، في تنفيذ إضراب جوع بمقر الحزب، يتواصل لمدّة أسبوع وذلك تضامنا مع أهل غزّة، ودعما لهم في مواجهة حرب الابادة والتجويع، من جهة، وتنديدا بجرائم العدو الصهيوني، من جهة أخرى.
ودعا الحزب، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، إلى دعم هذا الإضراب الرمزي، والمشاركة فيه، وتعميم هذا الشكل النضالي ورفع درجة الاحتجاج قصد إنقاذ أهل غزّة من الجوع والإبادة.
ودعا الحزب، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، إلى دعم هذا الإضراب الرمزي، والمشاركة فيه، وتعميم هذا الشكل النضالي ورفع درجة الاحتجاج قصد إنقاذ أهل غزّة من الجوع والإبادة.
وأكّد الحزب، في بيان له، دخول عدد من منتسبيه في إضراب جوع بداية من، الأحد، ولمدّة أسبوع في مقر التيار الشعبي تضامنا ومشاركة أهل غزة آلامهم وجوعهم ومعاناتهم في مواجهة العدو وهول ما يتعرضون له من جريمة غير مسبوقة قي تاريخ الحروب وانسجاما مع قيمه، أمام فضاعة ما يجري للأطفال والنساء والشيوخ العزل.
كما رحّب الحزب بكلّ من سينظم،ّ إلى هذه الحركة النضالية، وكل من سيدعمه، خاصّة من موريتانيا ومصر وأقطار عربية أخرى، ممن أعلنوا دخولهم في اضرابات جوع دعما لغزة. ودعا إلى تصعيد الاحتجاج ضد العدو من أجل إنقاذ الإنسانية جمعاء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313834