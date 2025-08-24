Babnet   Latest update 19:36 Tunis

تواصل فعاليات مهرجان البحر الأبيض المتوسط إلى غاية 31 أوت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab3691bad4c4.70186455_nikgjehpolqfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025
      
تتواصل بمنطقة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة فعاليات الدورة الخمسين لمهرجان البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت يوم 15 أوت وتختتم يوم 31 من الشهر الحالي.
فبعد عرض مسرحية "بيغ بوسا" لوجيهة الجندوبي مساء أمس السبت سيكون للجمهور موعد يوم الإثنين مع مسرحية "فيزا" لكريم الغربي ويوم  الثلاثاء 26 أوت مع حفل لمغني الراب "كازو".
ويفسح المجال في سهرة الأربعاء 27 أوت للموسيقى الصوفية مع عرض "ولد العزوزية"، قبل أن يعتلي بسام الحمراوي ركح المهرجان في سهرة  الخميس 28 أوت ليقدم عرضه المسرحي "المايسترو". ويكون الموعد مجددا مع السهرات الموسيقية من خلال حفل الفنان رؤوف ماهر في سهرة الجمعة 29 أوت.

وتخصص سهرة  السبت 30 أوت لتقديم عرض للأطفال "أغاني الرسوم المتحركة"، قبل أن يسدل الستار على الدورة الخمسين من المهرجان يوم الأحد 31 أوت مع الموسيقى العربية بصوت الفنانة التونسية آية دغنوج.


