تواصل فعاليات مهرجان البحر الأبيض المتوسط إلى غاية 31 أوت

تتواصل بمنطقة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة فعاليات الدورة الخمسين لمهرجان البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت يوم 15 أوت وتختتم يوم 31 من الشهر الحالي.

فبعد عرض مسرحية "بيغ بوسا" لوجيهة الجندوبي مساء أمس السبت سيكون للجمهور موعد يوم الإثنين مع مسرحية "فيزا" لكريم الغربي ويوم الثلاثاء 26 أوت مع حفل لمغني الراب "كازو".

ويفسح المجال في سهرة الأربعاء 27 أوت للموسيقى الصوفية مع عرض "ولد العزوزية"، قبل أن يعتلي بسام الحمراوي ركح المهرجان في سهرة الخميس 28 أوت ليقدم عرضه المسرحي "المايسترو". ويكون الموعد مجددا مع السهرات الموسيقية من خلال حفل الفنان رؤوف ماهر في سهرة الجمعة 29 أوت.





وتخصص سهرة السبت 30 أوت لتقديم عرض للأطفال "أغاني الرسوم المتحركة"، قبل أن يسدل الستار على الدورة الخمسين من المهرجان يوم الأحد 31 أوت مع الموسيقى العربية بصوت الفنانة التونسية آية دغنوج.