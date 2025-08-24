رئيسة الحكومة تلتقي الجالية التونسية باليابان وتؤكد: أنتم شركاؤنا في بناء مستقبل تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab3358d4c843.40158393_nmflpkeojiqgh.jpg width=100 align=left border=0>

على هامش مشاركتها في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الجمعة 22 أوت 2025، بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة باليابان، بمقر السفارة التونسية بطوكيو، وذلك بحضور سفير تونس لدى اليابان أحمد شفرة ومسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية.



وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها أنّ التونسيين بالخارج يحظون بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وحرصه على توفير أفضل الظروف لهم في بلدان الإقامة وفي تونس، بما يعزّز انتماءهم ويجعلهم شركاء فاعلين في حاضر البلاد ومستقبلها.

