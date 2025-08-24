رئيسة الحكومة تلتقي الجالية التونسية باليابان وتؤكد: أنتم شركاؤنا في بناء مستقبل تونس
على هامش مشاركتها في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الجمعة 22 أوت 2025، بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة باليابان، بمقر السفارة التونسية بطوكيو، وذلك بحضور سفير تونس لدى اليابان أحمد شفرة ومسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية.
وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها أنّ التونسيين بالخارج يحظون بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وحرصه على توفير أفضل الظروف لهم في بلدان الإقامة وفي تونس، بما يعزّز انتماءهم ويجعلهم شركاء فاعلين في حاضر البلاد ومستقبلها.
كما ثمّنت الزنزري الدور الكبير للكفاءات التونسية في الخارج، معتبرة إياهم "سفراء تونس في كل المواقع التي يشغلونها"، مشيرة إلى أنّ المرحلة الحالية تتطلب تعبئة كل الطاقات في الداخل والخارج من أجل بناء مستقبل عادل ومزدهر.
وقد استمعت رئيسة الحكومة إلى مشاغل أفراد الجالية ومقترحاتهم، مؤكدة أنها ستؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العمومية، معتبرة إياهم شركاء حقيقيين في مشروع تونس الطموح.
من جانبهم، شدّد أفراد الجالية الحاضرون على التزامهم بخدمة تونس كلّ من موقعه، والعمل على تمتين جسور التعاون بين تونس واليابان، إعلاءً للراية الوطنية.
