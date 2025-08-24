مرصد الفلاحة: تراجع عائدات صادرات زيت الزيتون بـ31% رغم ارتفاع الكميات المصدّرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المرصد الوطني للفلاحة عن تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 31 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، لتبلغ حوالي 3190 مليون دينار، رغم تسجيل زيادة في الكميات المصدرة مقارنة بالموسم الفارط.



ووفق التقرير، فإن 79,4% من العائدات جاءت من صادرات الزيت السائب، مقابل 20,6% فقط من الزيت المعلب. أما الكميات فقد بلغت 236,9 ألف طن، موزعة بين 85,6% زيت سائب و14,4% زيت معلب.

