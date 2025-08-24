مرصد الفلاحة: تراجع عائدات صادرات زيت الزيتون بـ31% رغم ارتفاع الكميات المصدّرة
كشف المرصد الوطني للفلاحة عن تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 31 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، لتبلغ حوالي 3190 مليون دينار، رغم تسجيل زيادة في الكميات المصدرة مقارنة بالموسم الفارط.
ووفق التقرير، فإن 79,4% من العائدات جاءت من صادرات الزيت السائب، مقابل 20,6% فقط من الزيت المعلب. أما الكميات فقد بلغت 236,9 ألف طن، موزعة بين 85,6% زيت سائب و14,4% زيت معلب.
وأشار المرصد إلى أن معدل سعر التصدير شهد انخفاضًا حادًا، حيث تراجع بنسبة 50,9% في شهر جويلية 2025 مقارنة بجويلية 2024.
كما بلغت صادرات الزيت البيولوجي خلال الموسم الحالي حوالي 46,9 ألف طن بقيمة تقارب 637 مليون دينار.
