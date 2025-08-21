اتحاد الشغل ينظم تجمعا عماليا مشفوعا بمسيرة وسط العاصمة

نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس تجمعا عماليا أمام مقره المركزي بالعاصمة، تلته مسيرة باتجاه الشارع الرئيسي بمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعديد النقابيين من مختلف القطاعات.



وقد رفع المشاركون خلال التجمع والمسيرة الأعلام الوطنية ورايات الاتحاد، مرددين شعارات تدعو إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحماية المكاسب النقابية، إلى جانب المطالبة بإعادة فتح باب المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.



وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في التجمع بساحة محمد علي، دعاإلى فتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص "المتوقفة منذ شهر ماي الماضي"، مؤكدا أن الاتحاد يسعى إلى التوصل إلى. وشدد على أن الاتحاد سيظل وفيا لدوره التاريخي في، خاصة في ظلوأشار الطبوبي إلى أن المنظمة النقابية تسعى إلى تحقيق، مؤكدا أن قيادات الاتحاد ليست فوق المساءلة أو المحاسبة.وجرت المسيرة التي انطلقت من بطحاء محمد علي نحو وسط العاصمة، في أجواء هادئة، وتحت حماية وحدات الأمن.من جانبه، أكدفي تصريح ل(وات) أن المنظمة النقابية تبقى، سواء من خلال خطاب أمينها العام أو عبر الشعارات التي رفعها النقابيون في التحرك، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلىكما تحدث الأمين العام المساعد عنتنتظر الاتحاد، من بينها، وذلك على خلفية اتفاقيات سابقة لم يتم تنفيذها بعد، وفق قوله. واعتبر أنالموقعة يضع الاتحاد أمام مسؤولية المطالبة بحقوق منظوريه.ويشار إلى أن، بعد أن حظي هذا الموعد بالإجماع داخل الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة في ماي الماضي.