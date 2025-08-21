اتحاد الشغل ينظم تجمعا عماليا مشفوعا بمسيرة وسط العاصمة
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس تجمعا عماليا أمام مقره المركزي بالعاصمة، تلته مسيرة باتجاه الشارع الرئيسي بمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعديد النقابيين من مختلف القطاعات.
وقد رفع المشاركون خلال التجمع والمسيرة الأعلام الوطنية ورايات الاتحاد، مرددين شعارات تدعو إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحماية المكاسب النقابية، إلى جانب المطالبة بإعادة فتح باب المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.
وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في التجمع بساحة محمد علي، دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إلى فتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص "المتوقفة منذ شهر ماي الماضي"، مؤكدا أن الاتحاد يسعى إلى التوصل إلى زيادات مجزية في الأجور وتحسين جرايات المتقاعدين. وشدد على أن الاتحاد سيظل وفيا لدوره التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار الطبوبي إلى أن المنظمة النقابية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات، مؤكدا أن قيادات الاتحاد ليست فوق المساءلة أو المحاسبة.
وجرت المسيرة التي انطلقت من بطحاء محمد علي نحو وسط العاصمة، في أجواء هادئة، وتحت حماية وحدات الأمن.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أنور بن قدور في تصريح ل(وات) أن المنظمة النقابية تبقى منفتحة على الحوار، سواء من خلال خطاب أمينها العام أو عبر الشعارات التي رفعها النقابيون في التحرك، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى إعادة إطلاق مفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة.
كما تحدث الأمين العام المساعد عن استحقاقات اجتماعية أخرى تنتظر الاتحاد، من بينها تجمع مرتقب لنقابات التعليم أمام وزارة التربية الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية اتفاقيات سابقة لم يتم تنفيذها بعد، وفق قوله. واعتبر أن تواصل غلاء المعيشة وعدم تطبيق عديد الاتفاقيات الموقعة يضع الاتحاد أمام مسؤولية المطالبة بحقوق منظوريه.
ويشار إلى أن اتحاد الشغل سيعقد مؤتمره الانتخابي القادم أيام 25 و26 و27 مارس 2026، بعد أن حظي هذا الموعد بالإجماع داخل الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة في ماي الماضي.
