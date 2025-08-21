قفصة: تواصل إنجاز مشاريع تهذيب وإدماج عدد من الأحياء السكنية بكلفة 30 مليون دينار
تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بقفصة إنجاز مشاريع تهذيب وإدماج أحياء سكنية من الجيل الثاني بكل من معتمديات بلخير وسيدي عيش و قفصة الجنوبية والقصر والقطار من ولاية قفصة، وذلك باعتمادات تناهز 30 مليون دينار، وفق رئيس مشاريع الوكالة بالجهة رضا الزايدي.
وأوضح الزايدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إنجاز هذه المشاريع تقدم بنسب متفاوتة، حيث بلغت نسبة إنجاز أشغال تهذيب حي النور بمعتمدية قفصة الجنوبية 80 بالمائة، وتشمل عناصره تعبيد الطرقات على مسافة 14 كلم، والتنوير العمومي بتركيز 380 نقطة ضوئية، إضافة إلى إعادة تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشراب على طول 8 كلم خطيّة، وذلك بكلفة جملية تناهز 10 ملايين دينار.
وأضاف أن نسبة تقدم أشغال تهذيب حي المندرة بمعتمدية القصر بلغت 70 بالمائة وتقدر كلفته الجملية بـ 5 ملايين دينار، ويتضمن تعبيد 7 كلم من الطرقات، وتركيز 70 نقطة ضوئية، وتجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب على طول 5 كلم خطية واعادة ربط 670 مسكنا بالماء الصالح للشراب.
وأشار إلى أن مشروع تهذيب مدينة بلخير الذي انطلق منذ فترة وتقدر كلفته بحوالي 7 ملايين دينار، قد تقدم بنسبة 15 بالمائة ويشمل تهذيب شبكة الماء الصالح للشراب بطول 3،7 كلم خطية، وتركيز 108 نقاط ضوئية، وتعبيد 7 كلم بواسطة الخرسانة الاسفلتية، إضافة إلى تهيئة منطقة خضراء.
وفي ذات الإطار، أنهيت عملية إعادة تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب ضمن مشروع تهذيب أحياء سكنية بمعتمدية سيدي عيش، وذلك على طول 4،6 كلم خطية وبكلفة مالية تقدر بـ870 ألف دينار على أن ينطلق بعدها تعبيد الطرقات والتنوير العمومي.
أما مشروع تهذيب حي الإخوة العبيدي بمعتمدية القطار الذي سيتضمن تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، وتعبيد الطرقات، والتنوير العمومي، فقد تم تعيين المقاولة المكلفة بتجديد شبكة توزيع الماء والتنوير، بالتوازي مع الإعلان عن طلب عروض خاص بالمقاولة المكلفة بتعبيد الطرقات.
ولفت الزايدي إلى أن مشاريع تهذيب عدد من الأحياء السكنية من الجيل الثاني بكل من معتمديات المتلوي، والسند، وقفصة الجنوبية، بلغت حاليا مرحلة إعداد الدراسات الفنية الخاصة بها على أن تنطلق خلال الفترة القادمة.
