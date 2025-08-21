قفصة: تواصل إنجاز مشاريع تهذيب وإدماج عدد من الأحياء السكنية بكلفة 30 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بقفصة إنجاز مشاريع تهذيب وإدماج أحياء سكنية من الجيل الثاني بكل من معتمديات بلخير وسيدي عيش و قفصة الجنوبية والقصر والقطار من ولاية قفصة، وذلك باعتمادات تناهز 30 مليون دينار، وفق رئيس مشاريع الوكالة بالجهة رضا الزايدي.

وأوضح الزايدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إنجاز هذه المشاريع تقدم بنسب متفاوتة، حيث بلغت نسبة إنجاز أشغال تهذيب حي النور بمعتمدية قفصة الجنوبية 80 بالمائة، وتشمل عناصره تعبيد الطرقات على مسافة 14 كلم، والتنوير العمومي بتركيز 380 نقطة ضوئية، إضافة إلى إعادة تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشراب على طول 8 كلم خطيّة، وذلك بكلفة جملية تناهز 10 ملايين دينار.

وأضاف أن نسبة تقدم أشغال تهذيب حي المندرة بمعتمدية القصر بلغت 70 بالمائة وتقدر كلفته الجملية بـ 5 ملايين دينار، ويتضمن تعبيد 7 كلم من الطرقات، وتركيز 70 نقطة ضوئية، وتجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب على طول 5 كلم خطية واعادة ربط 670 مسكنا بالماء الصالح للشراب.

