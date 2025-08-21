Babnet   Latest update 09:44 Tunis

سامي الطاهري لرفيق عبد السلام " لا نتشرف بمساندتك"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6d52a69bf42.05844130_oflpjnmekihgq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 09:13 قراءة: 1 د, 8 ث
      
في سياق الاحتقان الاجتماعي المتصاعد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، أثارت تدوينة نشرها الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري جدلاً واسعاً، بعد أن وجّه من خلالها هجوماً لاذعاً على الوزير الأسبق رفيق عبد السلام.

وكتب الطاهري على صفحته الرسمية بفيسبوك:

"ما يكتبه وزير النسب بوشلاكة هجين ووضيع وتوظيف رخيص وحقير. استمتع بمنتجعات تركيا واصرف ما جمعته من الغنيمة واترك البلاد بعيداً عن شرورك.. الاتحاد لا يتشرف بمساندتك فقد أهدرت أنت وأمثالك الثورة ورهنتموها إلى البيترودولار."



جاء هذا الموقف عقب إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم تجمع عمالي اليوم الخميس 21 أوت 2025 ببطحاء محمد علي الحامي، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث من المنتظر أن يلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة أمام النقابيين.

ويأتي التحرك في إطار ما اعتبره الاتحاد "اعتداءً على دار الاتحاد" ورفضاً لما وصفه بـ"نسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات". وقد دعت المنظمة الشغيلة جميع النقابيين للحضور للدفاع عن الحق النقابي والمطالبة بفتح باب التفاوض.


جدل وتقاطعات سياسية

تدوينة الطاهري تعكس في جانب منها حساسية العلاقة بين الاتحاد وعدد من الشخصيات السياسية، حتى في حال إعلانها مساندة المنظمة الشغيلة. فالاتحاد، وفق تعبير الطاهري، "لا يعتبر كل دعم مرحّباً به"، خاصة عندما يأتي من قيادات سياسية متهمة سابقاً بالتورط في ما يعتبره الاتحاد "إهداراً لمكتسبات الثورة".

هذا الجدل يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة حماية الاتحاد كمنظمة نقابية وطنية من أي تجاذبات حزبية، خصوصاً مع تصاعد التوتر بينه وبين السلطة التنفيذية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313674


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
33°-23
34°-23
37°-26
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    