الطبوبي: "لن ترهبنا التهديدات ولن نصمت أمام استمرار التشويهات"
شدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس 21 أوت 2025 خلال التجمّع العمالي بالعاصمة، على أنّ المنظمة الشغيلة "لن ترهبها التهديدات ولن تربكها حملات التشويه المتواصلة".
الاتحاد في مواجهة التشويه والتحريض
وأوضح الطبوبي أنّ الاتحاد ليس فوق النقد أو المحاسبة، لكنه في المقابل "لن يقبل باستمرار حملات التشويه التي تستهدف النقابيين وتعرّض حياتهم للخطر عبر التحريض والتجييش ضدّ العمل النقابي"، معتبرا أنّ هذه الحملات "تهدف إلى تشويه صورة الاتحاد لدى التونسيين وإفراغ الساحة الوطنية من قوة اجتماعية وازنة، بما يخدم مخططات تدفع نحو مزيد من تصحير الحياة السياسية وخنق المجتمع المدني".
الدعوة إلى استئناف المفاوضات الاجتماعيةوأكد الأمين العام للمنظمة تمسك الاتحاد بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والتي تعطّلت منذ منتصف ماي الماضي، مطالبا الحكومة بالشروع فورا في جولة جديدة من المفاوضات قصد التوصل إلى زيادات مجزية لأعوان القطاع العام والوظيفة العمومية، إلى جانب الإعلان عن تحيين الأجر الأدنى بما يضمن تحسين أوضاع المتقاعدين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
"يوم 7 أوت هو 4 ديسمبر آخر"وفي تصريحه، شبّه الطبوبي أحداث 7 أوت بالاعتداء الذي شهدته ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر 2012، قائلا: "يوم 7 أوت هو 4 ديسمبر آخر، ولن يمحى التاريخان من الذاكرة النقابية".
وأكد أنّ الاتحاد سيواصل المطالبة بإنفاذ القانون على المعتدين وإنصاف المنظمة، حتى لا تتكرّر الاعتداءات، وحتى لا تتحول تونس إلى "غابة تُحكمها الغوغاء ويغيب فيها القانون".
