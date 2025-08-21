Babnet   Latest update 15:19 Tunis

الطبوبي: "لن ترهبنا التهديدات ولن نصمت أمام استمرار التشويهات"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a724c16ff921.14868849_poimgjklfnehq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 14:50
      
شدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس 21 أوت 2025 خلال التجمّع العمالي بالعاصمة، على أنّ المنظمة الشغيلة "لن ترهبها التهديدات ولن تربكها حملات التشويه المتواصلة".

الاتحاد في مواجهة التشويه والتحريض


وأوضح الطبوبي أنّ الاتحاد ليس فوق النقد أو المحاسبة، لكنه في المقابل "لن يقبل باستمرار حملات التشويه التي تستهدف النقابيين وتعرّض حياتهم للخطر عبر التحريض والتجييش ضدّ العمل النقابي"، معتبرا أنّ هذه الحملات "تهدف إلى تشويه صورة الاتحاد لدى التونسيين وإفراغ الساحة الوطنية من قوة اجتماعية وازنة، بما يخدم مخططات تدفع نحو مزيد من تصحير الحياة السياسية وخنق المجتمع المدني".


الدعوة إلى استئناف المفاوضات الاجتماعية

وأكد الأمين العام للمنظمة تمسك الاتحاد بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والتي تعطّلت منذ منتصف ماي الماضي، مطالبا الحكومة بالشروع فورا في جولة جديدة من المفاوضات قصد التوصل إلى زيادات مجزية لأعوان القطاع العام والوظيفة العمومية، إلى جانب الإعلان عن تحيين الأجر الأدنى بما يضمن تحسين أوضاع المتقاعدين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

"يوم 7 أوت هو 4 ديسمبر آخر"

وفي تصريحه، شبّه الطبوبي أحداث 7 أوت بالاعتداء الذي شهدته ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر 2012، قائلا: "يوم 7 أوت هو 4 ديسمبر آخر، ولن يمحى التاريخان من الذاكرة النقابية".
وأكد أنّ الاتحاد سيواصل المطالبة بإنفاذ القانون على المعتدين وإنصاف المنظمة، حتى لا تتكرّر الاعتداءات، وحتى لا تتحول تونس إلى "غابة تُحكمها الغوغاء ويغيب فيها القانون".

رفض اتهام النقابيين بالفساد

واعتبر الطبوبي أنّ اتهام النقابيين بالفساد سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنّ من حق الاتحاد أن يحتجّ ضدّ كل من يستهدف قياداته أو يعتدي على المنظمات والجمعيات المدنية السلمية.

خلفية تاريخية

يذكر أنّ ساحة محمد علي، حيث يوجد المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، كانت قد شهدت في 4 ديسمبر 2012 أحداث عنف واشتباكات أثناء إحياء الذكرى الستين لاغتيال مؤسس المنظمة النقابية فرحات حشاد، حيث تعرّض مقر الاتحاد لاعتداءات واعتداء أعوانه من قبل رابطات حماية الثورة.


