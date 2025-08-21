مونديال الكرة الطائرة تحت 21 سنة: هزيمة المنتخب التونسي أمام نظيره الفرنسي 0 - 3
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم الجارية بالصين.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-20 و25-17 و25-16.
يذكر أنّ المنتخب التونسي يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-20 و25-17 و25-16.
يذكر أنّ المنتخب التونسي يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.
وفي ما يلي بقية برنامج مباريات المنتخب التونسي ضمن الدور الأول التي ستقام جميعها انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس:
الجمعة 22 أوت 2025
تونس - إندونيسيا
السبت 23 أوت 2025
الأرجنتين - تونس
الاثنين 25 أوت 2025
إيطاليا - تونس
الثلاثاء 26 أوت 2025
تونس - أوكرانيا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313703