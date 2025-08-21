مونديال الكرة الطائرة تحت 21 سنة: هزيمة المنتخب التونسي أمام نظيره الفرنسي 0 - 3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم الجارية بالصين.

وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-20 و25-17 و25-16.

يذكر أنّ المنتخب التونسي يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

