Babnet   Latest update 18:12 Tunis

مونديال الكرة الطائرة تحت 21 سنة: هزيمة المنتخب التونسي أمام نظيره الفرنسي 0 - 3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 17:04 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم الجارية بالصين.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-20 و25-17 و25-16.
يذكر أنّ المنتخب التونسي يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

وفي ما يلي بقية برنامج مباريات المنتخب التونسي ضمن الدور الأول التي ستقام جميعها انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس:


الجمعة 22 أوت 2025
تونس -  إندونيسيا
السبت 23 أوت 2025
الأرجنتين  -  تونس
الاثنين 25 أوت 2025
إيطاليا -  تونس
الثلاثاء 26 أوت 2025
تونس  - أوكرانيا


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313703


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
33°-24
34°-23
33°-23
35°-26
  • Avoirs en devises
    24540,9

  • (21/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35156 DT        1$ =2,91857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    