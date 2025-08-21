Babnet   Latest update 20:05 Tunis

إيقاف المعتدي على الطبيب المقيم بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس الأحد الفارط (منظمة الأطباء الشبان)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 19:03
      
أفادت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الخميس، في بلاغ لها، بأنه قد تم إيقاف المعتدي على الطبيب المقيم في اختصاص جراحة العظام بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وتوجيه تهمة هضم جانب موظف عمومي والاعتداء بالعنف الشديد.
كما تم فتح تحقيق في مسؤولية المتواجدين وقت الحادثة للوقوف على أي تقصير في تدوين الحادثة أو متابعة الحالة الصحية للطبيب المعتدى عليه.


ووقع كذلك، حسب المنظمة، تعزيز الإجراءات الأمنية والانطلاق في تركيز كاميرات مراقبة في أروقة المستشفى لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث وتوفير أعوان حراسة إضافيين في الأقسام، بالتوازي مع فرق مركز الأمن بقسم الاستعجالي، لضمان تدخل سريع وفعال في حالات العنف.

وشدّدت المنظمة على رفضها التام لأي اعتداء جسدي أو لفظي على الأطباء الشبان، الذين يواصلون العمل لساعات طويلة لتغطية النقص الناتج عن "سياسات التقشف في الصحة العمومية"، مؤكدة ضرورة حماية كرامتهم وسلامتهم داخل مكان العمل.
 

وأكّدت المنظمة أن توفير خدمة صحيّة ذات جودة وفي آجال معقولة، تحفظ كرامة المواطنين وتحمي الطاقم الطبي وشبه الطبي، هو الطريق الوحيد للحد من ظاهرة العنف في المستشفيات.

ويذكر أن أحد المواطنين المتقدمين للعلاج، قام مساء يوم الأحد الفارط، أثناء حصة الاستمرار، بالاعتداء على طبيب مقيم في جراحة العظام بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ما نتج عنه إصابات على مستوى رأس الطبيب استوجبت إجراء فحوصات عاجلة ووضع تحت المراقبة الطبية بقسم جراحة الأعصاب، وفق ما جاء في بيان سابق للمنظمة.


Babnet

