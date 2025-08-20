وزيرة الأسرة تتوّج الأطفال الفائزين بالمسابقة الوطنيّة للحفاظ على المرفق العام للنقل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5ede0e52941.62719721_opklqmjhfngie.jpg width=100 align=left border=0>

أشرفت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، يوم الأربعاء 20 أوت 2025، بالمركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل، على موكب تتويج الأعمال الفائزة بالمسابقة الوطنيّة للحفاظ على المرفق العام للنقل.



وبيّنت الوزيرة أنّ هذه المسابقة التي نظّمها المركز الوطني للإعلاميّة الموجهة للطفل في إطار برنامج الوزارة التوعويّ "في الوقاية حماية" (20 نوفمبر 2024 – 20 نوفمبر 2025)، تمت بالتعاون مع وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والتربية وتكنولوجيات الاتصال، وقد شهدت ترشّح ثلاثين عملا توعويّا إبداعيّا من إنتاج الأطفال.

