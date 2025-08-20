وزيرة الأسرة تتوّج الأطفال الفائزين بالمسابقة الوطنيّة للحفاظ على المرفق العام للنقل
أشرفت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، يوم الأربعاء 20 أوت 2025، بالمركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل، على موكب تتويج الأعمال الفائزة بالمسابقة الوطنيّة للحفاظ على المرفق العام للنقل.
وبيّنت الوزيرة أنّ هذه المسابقة التي نظّمها المركز الوطني للإعلاميّة الموجهة للطفل في إطار برنامج الوزارة التوعويّ "في الوقاية حماية" (20 نوفمبر 2024 – 20 نوفمبر 2025)، تمت بالتعاون مع وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والتربية وتكنولوجيات الاتصال، وقد شهدت ترشّح ثلاثين عملا توعويّا إبداعيّا من إنتاج الأطفال.
ولاحظت أنّ هذه المسابقة الأولى من نوعها تندرج في إطار المبادرة المجتمعيّة الوطنيّة للتوعية بضرورة الحفاظ على المرفق العام للنقل، من خلال تشجيع الأطفال واليافعين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة على إعداد ومضات توعوية مبتكرة لترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على هذا المكسب الوطني الحيويّ.
كما أبرزت أنّ هذه المبادرة تؤكد المراهنة على الدور الفاعل للأطفال واليافعين في نشر ثقافة الوقاية من كل الظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، مُعتبرة أنّ الأسرة شريك أساسي في التنشئة على القيم الإيجابية والمواطنة المسؤولة للحفاظ على مكاسب تونس والتونسيين.
وتوجّهت الوزيرة بالشكر إلى المساهمين في إنجاح المسابقة والأطفال المشاركين على انخراطهم المبدع والمسؤول، مؤكدة أنه سيتمّ تعميم الاستفادة التوعوية من الومضات المتوّجة عبر مؤسسات الطفولة وسائر فضاءات العرض لدى المؤسسات العمومية الشريكة.
الفائزون في المسابقة* محمد العيادي – المركز الجهويّ للإعلاميّة الموجهة للطفل بصفاقس
* أنس الزعلوني – المركز الجهويّ للإعلاميّة الموجهة بزغوان
* محمد فرات العامري – المركز الجهويّ للإعلاميّة الموجهة للطفل بقابس
قسم الأطفال ذوي الإعاقة* آدم حمزاوي، رحمة حمودة، تسنيم الزريبي، إيمان حمدي – الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع قابس + المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بقابس
* وسيم بوقيلة – المركز الجهوي للإعلاميّة الموجهة للطفل بالمنستير
* محمد أحمد نصيب، نزار موسى – الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية فرع المهدية + المركز الجهوي للإعلاميّة الموجهة للطفل بالمهديّة
وكانت الوزيرة قد واكبت بالمناسبة حصّة تنشيطية إذاعيّة أمنها أطفال ورشة التربية على وسائل الإعلام بالمركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل، خُصّصت لتكريم الفائزين في هذه المسابقة.
