تعيينات حكام الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقررة يومي الخميس 21 والجمعة 22 أوت 2025، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال:
الخميس 21 أوت 2025
* ملعب سليمان: مستقبل سليمان – الملعب التونسي → الحكم باسم بلعيد
* ملعب العواني بالقيروان: شبيبة القيروان – الترجي الرياضي → الحكم نعيم حسني
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان – النجم الساحلي → الحكم وليد المنصري
الجمعة 22 أوت 2025* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – الترجي الجرجيسي → الحكم أيمن نصري
* ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – النادي البنزرتي → الحكم فرج عبد اللاوي
* ملعب بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – الأولمبي الباجي → الحكم منتصر بلعربي
* ملعب قابس: مستقبل قابس – مستقبل المرسى → الحكم هيثم الطرابلسي
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي – النادي الصفاقسي → الحكم سيف الدين الورتاني
