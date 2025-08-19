Babnet   Latest update 15:03 Tunis

تعيينات حكام الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى

Publié le Mardi 19 Août 2025 - 14:40
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقررة يومي الخميس 21 والجمعة 22 أوت 2025، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال:

الخميس 21 أوت 2025


* ملعب سليمان: مستقبل سليمان – الملعب التونسي → الحكم باسم بلعيد

* ملعب العواني بالقيروان: شبيبة القيروان – الترجي الرياضي → الحكم نعيم حسني
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان – النجم الساحلي → الحكم وليد المنصري

الجمعة 22 أوت 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – الترجي الجرجيسي → الحكم أيمن نصري
* ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – النادي البنزرتي → الحكم فرج عبد اللاوي
* ملعب بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – الأولمبي الباجي → الحكم منتصر بلعربي
* ملعب قابس: مستقبل قابس – مستقبل المرسى → الحكم هيثم الطرابلسي
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي – النادي الصفاقسي → الحكم سيف الدين الورتاني


