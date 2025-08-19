حجز 542 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بولاية تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>

حجزت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية تونس، كمية تقدّر ب 542 كلغ من المواد الغذائية المختلفة (زقوقو، بسكويت ومرطبات، حلوى، شكلاطة، قهوة، عصائر، شيبس، صلصة طماطم وشرائح أناناس) غير صالحة للاستهلاك.



ولفتت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء بأنها قامت بحجز هذه المواد الغذائية بسبب انتهاء تاريخ الصلوحيتها وظهور علامات الفساد والتلف على البعض منها، فيما لا يحمل الجزء الآخر تاريخ الصلوحية، وهو ما يشكّل خطراً مباشراً على صحة المستهلك وخرقاً واضحاً للتراتيب الجاري بها العمل.

