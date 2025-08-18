Babnet   Latest update 14:19 Tunis

العودة المدرسية: المركز البيداغوجي يوفّر أكثر من 15 مليون نسخة من الكتب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d1ac9d414254.44811632_efoqihnmjplkg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 13:09
      
أعلن المركز الوطني البيداغوجي عن نشر 206 عنوانًا موجّهًا للتلميذ في 15 مليونًا و80 ألف نسخة، وذلك استعدادًا للعودة المدرسية 2025-2026، من مجموع 314 عنوانًا تم إصدارها في أكثر من 16 مليون نسخة.

توزيع العناوين والنسخ


* التعليم الأساسي:


* 76 عنوانًا.
* أكثر من 11,669,160 نسخة.
* تم تسليم 70% من الكميات المطلوبة للجهات.

* التعليم الثانوي:

* 130 عنوانًا.
* 2,307,360 نسخة.
* بلغت نسبة التزويد 55% من الكميات.

* الأدلة البيداغوجية:

* 93 عنوانًا.
* 68,800 نسخة.
* تسليم 30% فقط إلى حد الآن.

كتب إضافية مخصّصة

* للمدرّسين: 93 عنوانًا في 68,800 نسخة.
* لأبناء التونسيين بالخارج: 15 عنوانًا في 26,200 نسخة.


