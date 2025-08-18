العودة المدرسية: المركز البيداغوجي يوفّر أكثر من 15 مليون نسخة من الكتب
أعلن المركز الوطني البيداغوجي عن نشر 206 عنوانًا موجّهًا للتلميذ في 15 مليونًا و80 ألف نسخة، وذلك استعدادًا للعودة المدرسية 2025-2026، من مجموع 314 عنوانًا تم إصدارها في أكثر من 16 مليون نسخة.
توزيع العناوين والنسخ
* التعليم الأساسي:
* 76 عنوانًا.
* أكثر من 11,669,160 نسخة.
* تم تسليم 70% من الكميات المطلوبة للجهات.
* التعليم الثانوي:
* 130 عنوانًا.
* 2,307,360 نسخة.
* بلغت نسبة التزويد 55% من الكميات.
* الأدلة البيداغوجية:
* 93 عنوانًا.
* 68,800 نسخة.
* تسليم 30% فقط إلى حد الآن.
كتب إضافية مخصّصة* للمدرّسين: 93 عنوانًا في 68,800 نسخة.
* لأبناء التونسيين بالخارج: 15 عنوانًا في 26,200 نسخة.
