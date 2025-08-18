العودة المدرسية: المركز البيداغوجي يوفّر أكثر من 15 مليون نسخة من الكتب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d1ac9d414254.44811632_efoqihnmjplkg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المركز الوطني البيداغوجي عن نشر 206 عنوانًا موجّهًا للتلميذ في 15 مليونًا و80 ألف نسخة، وذلك استعدادًا للعودة المدرسية 2025-2026، من مجموع 314 عنوانًا تم إصدارها في أكثر من 16 مليون نسخة.



توزيع العناوين والنسخ

