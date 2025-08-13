وزارة الصحة تعمم منصة Njda.tn لتسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c4f766076f9.28588476_migehopnjflqk.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، خطة وطنية لتعميم منصة Njda.TN على كامل تراب الجمهورية، بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في عدد من الولايات في تسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح.



ووفق بلاغ لوزارة الصحة, تمكّن هذه المنصة الرقمية من الكشف المبكر عن حالات الجلطة القلبية، وإرسال إشعارات فورية إلى الفرق الطبية المختصة، مما يتيح التدخل السريع لإنقاذ المريض وتقليل المضاعفات الصحية الخطيرة.

