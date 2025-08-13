وزارة الصحة تعمم منصة Njda.tn لتسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح
أطلقت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، خطة وطنية لتعميم منصة Njda.TN على كامل تراب الجمهورية، بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في عدد من الولايات في تسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة, تمكّن هذه المنصة الرقمية من الكشف المبكر عن حالات الجلطة القلبية، وإرسال إشعارات فورية إلى الفرق الطبية المختصة، مما يتيح التدخل السريع لإنقاذ المريض وتقليل المضاعفات الصحية الخطيرة.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة, تمكّن هذه المنصة الرقمية من الكشف المبكر عن حالات الجلطة القلبية، وإرسال إشعارات فورية إلى الفرق الطبية المختصة، مما يتيح التدخل السريع لإنقاذ المريض وتقليل المضاعفات الصحية الخطيرة.
وفي إطار هذه الخطة، ستقوم وزارة الصحة بتوفير التجهيزات الرقمية الحديثة لجميع أقسام القلب والشرايين وأقسام الاستعجالي، إضافة إلى تجهيز سيارات الإسعاف (SAMU) بالوسائل التقنية اللازمة، مع تنظيم دورات تدريبية للفرق الطبية على كيفية استخدام المنصة.
ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والهيئة الوطنية للاعتماد، بهدف تسريع وصول المرضى للعلاج في أسرع وقت ممكن، وضمان إنقاذ أكبر عدد من الأرواح عبر تحسين سرعة الاستجابة الطبية وجودة التدخلات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313274