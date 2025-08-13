Babnet   Latest update 08:31 Tunis

بطولة أمم إفريقيا للمحليين – السودان يكتسح نيجيريا برباعية ويتصدر مجموعته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c3ecd49bd79.14757300_ohmnkqlgefipj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 08:17
      
فوز تاريخي في زنجبار
حقق منتخب السودان انتصاراً كبيراً على نظيره النيجيري بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، في نسختها الثامنة، المقامة حالياً في تنزانيا وأوغندا وكينيا.


تفاصيل الأهداف

* الدقيقة 25: هدف أول للسودان بنيران صديقة سجله ليونارد نغينغ لاعب نيجيريا في مرماه.
* الدقيقة 44: والي الدين خضر يعزز النتيجة من ركلة جزاء.
* الدقيقة 55 و62: عبد الرؤوف يعقوب يضيف ثنائية حاسمة ويقضي على آمال نيجيريا.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثانية

* السودان: 4 نقاط (+4 أهداف) – الصدارة بفارق الأهداف.
* السنغال: 4 نقاط (+1 هدف) بعد تعادلها الصعب مع الكونغو 1-1.
* الكونغو: نقطة واحدة.
* نيجيريا: صفر من النقاط – الإقصاء الرسمي.

الحسابات قبل الجولة الحاسمة

الجولة الثالثة، المقررة الثلاثاء المقبل، ستحدد المتأهلين:

* نيجيريا × الكونغو – مباراة لتحسين الصورة بالنسبة لنيجيريا.
* السودان × السنغال – مواجهة مباشرة على بطاقة العبور كمتصدر أو وصيف، حيث يلتقي حامل اللقب بمنتخب سوداني متألق.



الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:11
12:31
05:35
03:59
Indicateurs
