بطولة أمم إفريقيا للمحليين – السودان يكتسح نيجيريا برباعية ويتصدر مجموعته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c3ecd49bd79.14757300_ohmnkqlgefipj.jpg width=100 align=left border=0>

فوز تاريخي في زنجبار

حقق منتخب السودان انتصاراً كبيراً على نظيره النيجيري بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، في نسختها الثامنة، المقامة حالياً في تنزانيا وأوغندا وكينيا.



