بطولة أمم إفريقيا للمحليين – السودان يكتسح نيجيريا برباعية ويتصدر مجموعته
فوز تاريخي في زنجبار
حقق منتخب السودان انتصاراً كبيراً على نظيره النيجيري بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، في نسختها الثامنة، المقامة حالياً في تنزانيا وأوغندا وكينيا.
تفاصيل الأهداف* الدقيقة 25: هدف أول للسودان بنيران صديقة سجله ليونارد نغينغ لاعب نيجيريا في مرماه.
* الدقيقة 44: والي الدين خضر يعزز النتيجة من ركلة جزاء.
* الدقيقة 55 و62: عبد الرؤوف يعقوب يضيف ثنائية حاسمة ويقضي على آمال نيجيريا.
ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثانية* السودان: 4 نقاط (+4 أهداف) – الصدارة بفارق الأهداف.
* السنغال: 4 نقاط (+1 هدف) بعد تعادلها الصعب مع الكونغو 1-1.
* الكونغو: نقطة واحدة.
* نيجيريا: صفر من النقاط – الإقصاء الرسمي.
الحسابات قبل الجولة الحاسمةالجولة الثالثة، المقررة الثلاثاء المقبل، ستحدد المتأهلين:
* نيجيريا × الكونغو – مباراة لتحسين الصورة بالنسبة لنيجيريا.
* السودان × السنغال – مواجهة مباشرة على بطاقة العبور كمتصدر أو وصيف، حيث يلتقي حامل اللقب بمنتخب سوداني متألق.
